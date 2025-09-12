Nicki Nicole y Lamine Yamal pusieron punto final: la prueba que expuso la verdad sobre la relación

Después de semanas agitadas, Nicki Nicole y Lamine Yamal le pusieron fin, en las últimas horas, a los rumores de crisis y alejamiento como mejor saben hacer: con una imagen contundente en las redes sociales. La cantante y el futbolista compartieron una selfie posando juntos, sonriendo y con un corazón blanco que dejó en claro que están enamorados.

Ambos compartieron la misma imagen casi al mismo tiempo, algo que marcó un punto de inflexión. La postal los muestra compartiendo un momento de intimidad y relajados, mientras disfrutan en streaming la comedia española La que se avecina, de la que expresaron ser fans.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

En la otra imagen que subió la rosarina se la observa riéndose de la diferencia de estaturas con su nuevo novio: es que mientras ella mide 1,45, la figura del Barcelona alcanza el metro ochenta. Ese detalle evidentemente no es un impedimento para los tortolos.

Esto, momento se dio justo después de que Nicki Nicole hablara sobre su vínculo con Yamal en un importante evento de moda en Barcelona. Ante preguntas de la prensa, la artista declaró: “Estoy muy enamorada y muy feliz”.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

También circuló un video grabado por Nico Williams, compañero de selección de Yamal, en el vestuario tras un partido de España, donde se lo ve sonriente mientras muestra su teléfono con una foto junto a la cantante. Williams lo acompañó con la frase “Mi chaval está in love”, reforzando lo que ya parecía evidente.

Yamal, por su parte, ha apoyado la imagen pública del vínculo: desde compartir la fotografía hasta usar emojis que denotan afecto. Es un paso que implica cierta exposición, algo que ambas figuras manejan con cautela.

Con esta confirmación, lo que comenzó como rumores y especulaciones se convierte en noticia segura: Nicki Nicole y Lamine Yamal dejaron de lado las dudas, y este “oficializar” con fotos y palabras marca un antes y un después en su exposición mediática.