Cuántos años tiene Lamine Yamal: la diferencia de edad y altura entre el futbolista y Nicki Nicole

Lamine Yamal y Nicki Nicole no solo se destacan en sus respectivos campos (el fútbol, para el español y la música, para la rosarina), sino que también llamaron la atención por un detalle curioso: la marcada diferencia de edad y altura entre ambos.

El tema de la altura ya había quedado en evidencia tras las imágenes que se hicieron viral de ambos caminando en Mónaco y en el aeropuerto de Barcelona.

Ahora algunos se han centrado en el tema de la edad luego de que Lamine Yamal confirmara su relación con Nicki tras publicar en su cuenta de Instagram una foto juntos con motivo del cumpleaños número 25 de la cantante.

La foto que compartió Lamine Yamal por el cumpleaños de Nicki Nicole.

Cuántos mide Lamine Yamal y de cuánto es la diferencia con Nicki Nicole

El joven futbolista español mide 1,80 metros. En contraste, la cantante rosarina tiene una estatura aproximada de 1,45 metros, aunque en varias entrevistas aseguró entre risas que podría ser “un poquito más alta”.

Cuántos años tiene Lamine Yamal y cuántos Nicki Nicole

Lamine Yamal acaba de cumplir 18 años y lo celebró a lo grande con una fiesta que no pasó desapercibida. Nicki también celebró sus 25 años y lo hizo al lado del futbolista del Barcelona.

Nicki Nicole y Lamine Yamal. Si bien no salía la cara de Yamal, sí se nota la diferencia de tamaño entre ambos. (Instagram)

En números simples, Yamal es siete años menor y casi 35 centímetros más alto que Nicki. Un contraste que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios rápidamente comenzaron a hacer comentarios y comparaciones divertidas sobre el tema.