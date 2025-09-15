La insólita lesión de Lamine Yamal y por qué le echaron la culpa a Nicki Nicole

El FC Barcelona encendió las alarmas tras informar que Lamine Yamal, una de las grandes promesas del club, quedó marginado por una dolencia en el pubis que le impide entrenar y jugar. Si bien desde la institución remarcaron que “su evolución marcará la disponibilidad para volver a los entrenamientos”, en las redes sociales se vivió un capítulo aparte.

Los usuarios de X, ex Twitter, no tardaron en encontrarle un costado humorístico a la noticia. Y en esa línea, la cantante Nicki Nicole apareció en el centro de los memes, ya que muchos fans relacionaron la molestia física del delantero con su vínculo sentimental con la artista.

El inesperado romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Con apenas 18 años, Yamal se consolidó como una de las joyas del Barça y de la selección española, donde ya mostró destellos de crack. Dueño de un talento precoz, su nombre está siendo uno de los más importantes del fútbol europeo actual. Sin embargo, esta vez las tendencias no se debieron a sus gambetas, sino a los rumores de su relación con la rosarina.

Nicki Nicole, por su parte, atraviesa un gran momento artístico. Tras unas largas vacacioes en Europa, la artista está de nuevo haciendo show en terrritorio nacional e incluso se rumorea que podría reemplazar a Lali Espósito en La Voz Argentina 2025. Su cercanía con Yamal dio pie a todo tipo de especulaciones, y la lesión del jugador sirvió como combustible perfecto para la ironía de los internautas.

Los memes no tardaron en multiplicarse: “Yamal después de que lo agarró la Nicki” decía un usuario, acompañado de la clásica imagen del Chavo del 8 con muletas. Otro, más directo, sentenció: “La responsable de que se lesione el pubis”. Incluso aparecieron teorías en tono detectivesco como “Sé que Nicki Nicole tuvo algo que ver, y no sé cómo demostrarlo”.