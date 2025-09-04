¿Nicki Nicole dejó a Lamine Yamal por Mastantuono? Qué dijo la figura del Barcelona sobre los rumores

Lamine Yamal decidió ponerle límites a los rumores que lo involucraron en una supuesta crisis con la cantante Nicki Nicole y fue contundente en medio de una entrevista televisiva: “Solo escucho a mi círculo, que es el que realmente sabe lo que importa”.

El joven delantero del Barcelona recordó haber ocupado el centro de la escena por su fiesta de cumpleaños número 18 y admitió que todo lo que hace fuera del campo se amplifica mediáticamente. “Si jugara en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal”, señaló.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el 25° cumpleaños de la cantante rosarina. (Instagram @lamineyamal)

Con un tono maduro, acusó a la prensa de “inventar” noticias sobre su intimidad. “De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal", expresó el deportista en una entrevista a TVE.

Se filtraron fotos íntimas de Lamine Yamal con una influencer española de 30 años y el escándalo es total.

“Me di cuenta cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho“, agregó.

Entonces aclaró que “tanto para lo bueno como para lo malo sólo escucho a mi circulo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí”.

Garnacho rendido ante Lamine Yamal (AP)

Las declaraciones del joven aparecen en medio de los rumores de terceros en discordia entre él y la rosarina. El nombre de Franco Mastantuono, joven promesa del Real Madrid, surgió en los medios argentinos como posible causa de la separación.

En las redes, Nicki Nicole evitó hablar: solo compartió un tierno video con su perrito en Instagram y se limitó a saludar con un “Buen día”. Muchos interpretaron esa publicación como una respuesta indirecta a las especulaciones.

El lujoso collar Louis Vuitton que le habría regalado Lamine Yamal a Nicki Nicole.

En tanto, el padre de Lamine también se mostró sorprendido por la cobertura mediática de la situación y fue letal: dijo no conocer a Nicki Nicole, calificando los rumores como “cosas de niños” y pidiendo respeto por la privacidad de su hijo.