Se filtró que Lali Espósito abandona La Voz Argentina: por qué y quién es su reemplazo

La Voz Argentina sigue conquistando cada noche al público de la televisión. El programa de talentos que busca la mejor voz del país tiene de conducto a Nico Occhiato y a los expertos de Lali Espósito, La Sole,Miranda! y Luck Ra como jurados de los participantes.

¡Escándalo en La Voz Argentina 2025! la grave acusación de un exparticipante tras quedar eliminado: “Manipularon...”

Cada vez falta menos para la final y los competidores buscan dejar todo para ser elegidnos y pasar al siguiente nivel por cada equipo. El programa está en su etapa de los round dos, en el que quedan pocos participantes de cada equipo entre los que se definirá el pase a la final. Ya pasaron por las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs y el primer round.

No hay dudas de que La Voz es uno de los realities más populares de la televisión por el talento, música, emoción, humor y, por supuesto, algunas polémicas que trae consigo, como son los enojos de los participantes eliminados, o las peleas entre coaches o con los competidores.

La insólita reacción de Lali Espósito al encontrarse con una conocida en La Voz Argentina 2025: “¿Sos vos?"

Lali es una de las miembros del jurado que cada noche da todo al show, con su carisma y humor único lleva risas y momentos de diversión entre los participantes, el conductor y sus compañeros del jurado. En paralelo a la emisión del programa sale la reacción por el streaming de Telefe y Luzu TV conducido por Sofí Martínez, Momi Giardina y Santil Talledo.

Fueron los tres conductores que anunciaron la ausencia de Lali Espósito en el próximo programa del reality.

La razón por la que Lali Espósito no estará en La Voz Argentina

“En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, expresó al aire Sofí Martínez.

De esta forma revelaron que la famosa cantante pop no va a estar presente porque tenía pactado otros compromisos laborales. En su lugar estará Nicki Nicole.

Es decir, que la cantante rosarina se sentará en el sillón rojo que lleva el nombre de Lali por una noche.