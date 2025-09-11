La Joaqui volvió a La Voz Argentina como co-coach del Team Lali y causó polémica: “¿Qué consumió?”

La Voz Argentina sigue generando momentos virales y esta semana la protagonista fue nada menos que La Joaqui. La cantante de RKT volvió al programa de Telefe como co-coach del Team Lali, después de haber estado en la ronda de batallas junto a su pareja, Luck Ra.

En esta nueva aparición, la artista oriunda de Mar del Plata se robó todas las miradas, pero no precisamente por su participación musical, sino por su estilo y las reacciones que despertó en Twitter.

Lali Espósito, jurado histórica de La Voz, eligió a La Joaqui para que la acompañe en esta etapa decisiva de la competencia. Con una química evidente entre ambas, compartieron charlas, risas y consejos para los participantes que buscan un lugar en la final.

La polémica que se generó en las redes por La Joaqui

Los comentarios en Twitter no tardaron en llegar. Un usuario compartió la foto de un personaje animado y escribió: “La Joaqui no sé qué consumió pero parece uno de estos”.

El tweet que la cantante no pasó por alto.

Lejos de esquivar la polémica, la propia cantante decidió reírse de la situación. En su cuenta de X (ex Twitter) respondió con ironía: “Mi estilista: ¿por qué no te hacés un recogido que siempre te tapás las orejas con el pelo, qué es lo peor que puede pasar? La gente de Twitter:". El comentario rápidamente se volvió viral y generó aún más repercusión.

El tweet de La Joaqui que causó revuelo.

Otros comentarios tras la publicación de La Joaqui fueron: “No me acuerdo el nombre pero esos dibujos eran igual de geniales, inteligentes y amables que vos”, “Todo te queda hermoso”, “Ni bola les des sos hermosa, pareces un hadita”, “Sos hermosa que sigan hablando”.