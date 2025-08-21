La íntima confesión de La Joaqui sobre su relación con Luck Ra: “No me gusta...”

La Joaqui volvió a ser tendencia tras visitar Nadie dice nada (Luzu TV), donde se sentó a charlar sobre música, amores y vínculos. En un clima relajado, la cantante no solo habló de su reciente colaboración con Lali Espósito en el single Para dos, sino que además lanzó una confesión íntima que generó repercusión entre sus seguidores.

En la mesa estaban Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Santi Talledo, Ángela Torres y Anita Espósito, quienes siguieron con atención la confesión.

El adelanto de la nueva canción de La Joaqui y Lali Espósito.

La Joaqui, una figura que no esquiva temas personales

“Es que, o sea, a mí no me gustan los varones, a mí me gusta Luck Ra, ¿entendés? Son muchas más las mujeres que me atraen que los hombres”, soltó la artista, provocando sorpresa y risas entre los conductores. La frase llegó en medio de un ida y vuelta sobre vínculos amorosos y dejó en claro cómo hoy percibe sus experiencias pasadas.

La Joaqui incluso recordó que en su etapa en PLP, el programa que compartía con Flor Jazmín y Anita, ya había expresado algo similar: “Les juro que es mi última relación heterosexual fallida. Claramente no es para mí, no me entiendo de los vínculos heterosexuales”.

Flor Jazmín, fiel a su estilo, sumó: “Ay, me siento tan identificada. Pero no con Luck Ra, con Nico Occhiato, no, claramente”, lo que generó aún más risas entre los presentes.

La Joaqui y Luck Ra oficializaron su noviazgo en julio de 2024.

En medio de las bromas, quedó en evidencia cómo la cantante habla sin filtro de sus experiencias personales, algo que ya la caracteriza y que la conecta con una generación que valora la autenticidad.

Luck Ra y La Joaqui en La Voz Argentina 2025

La canción, estrenada este miércoles 20 de agosto, mezcla los estilos de ambas artistas y refuerza la posición de la marplatense como una de las voces femeninas más fuertes de la escena urbana local.