Turf presentó “Polvo de Estrellas” con Lali, Miranda, Milo J y Luck Ra como invitados

Turf es una de las bandas de rock nacional más célebres de la Argentina. Su último lanzamiento “Polvo de Estrellas” fue presentado en el Gran Rex. Con localidades agotadas y artistas invitados que acompañaron a la banda en este especial momento.

Turf agotó entradas y presentó “Polvo de estrellas” en uno de sus shows más míticos de su carrera

Lali, Milo J, Miranda!, Conociendo Rusia, Santiago Motorizado y Luck Ra fueron algunos de los artistas que decidieron no perderse el espectacular show y acompañar a Turf arriba del escenario para presentar su último disco.

Las interpretaciones llegaron al corazón de los fans. Quienes colmaron la sala del Gran Rex y agotaron todas las entradas. Sin lugar a dudas, será un show que Turf siempre recordará como uno de los más míticos de su carrera.

La puesta en escena fue espectacular. Ambientada en un universo mágico y estelar. Una temática audaz y cargada de sentimiento para representar la esencia del lanzamiento “Polvo de Estrellas”

La escenografía acompañó una narrativa que emocionó a todos. Las canciones de Turf llegaron al corazón de los espectadores y crearon un momento único con sus seguidores. Un vínculo que solo las canciones pueden lograr.

Joaquín Levinton, el cantante de Turf demostró todo su carisma sobre el escenario. Sin lugar a dudas, uno de los frontman más icónico del rock argentino. Su estilo no conoce de límites y logra conquistar al público con cada presentación.

Turf se llevó todos los aplausos en la presentación de “Polvo de Estrellas” en el Gran Rex con entradas agotadas

La banda liderada por Joaquin Levinton cautivó a sus fans en una presentación a pura emoción en el mítico teatro Gran Rex. Con localidades agotadas dieron un show que llegó al corazón del público.

Turf presentó “Polvo de Estrellas” en un escenario en donde el universo guió una a una las diferentes canciones que interpretaron. Con artistas invitados de primer nivel brindaron un concierto que quedará en el corazón de la banda como uno de los más célebres de su carrera.