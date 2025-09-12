Quién es el participante de La Voz Argentina que desató el enojo de la producción por su polémica actitud: “Flaco, ubicate”

Días atrás, un reconocido participante de La Voz Argentina se robó todas las miradas durante su gala, pero la atención no terminó allí. Al finalizar la presentación, Soledad Pastorutti le preguntó si estaba soltero, ya que su carisma estaba volviendo locas a las mujeres de todo el país. El joven, sorprendido por la consulta, se sonrojó por completo. Según se filtró, además de conquistar corazones en la capital, también estaría haciendo lo propio entre los integrantes del programa.

Soledad Pastorutti

Quién es el participante de La Voz Argentina que generó problemas con los concursantes

En @ChismeFilo se filtró que Pablo Cuello estaría manteniendo relaciones con varios participantes del programa. “La producción le tuvo que decir a todos los participantes ‘esto no es un viaje de egresados, paren de culear, por favor’”, revelaron. Además, señalaron que los artistas “se pasan de una habitación a la otra”.

Cabe destacar que la advertencia estaba dirigida al tucumano, quien con su grave voz logra captar la atención de todos. Por eso, La Sole se animó a comentarle en el programa: “Qué bien la estás pasando”. Desde la producción, además, le habrían dicho: “Flaco, ubicate, estás armando lío”, ya que todo indica que habría estado con más de una participante del reality.

La situación de Pablo pone en evidencia la tensión entre la conducta de los participantes y las normas del programa, mostrando cómo el carisma y la atracción pueden generar conflictos dentro del reality y obligar a la producción a intervenir para mantener el orden.

Pablo Cuello.

La Joaqui habló sobre sus celos con Luck Ra

Refiriéndose a las repercusiones que provocaron sus declaraciones en el programa, la cantante se tomó con humor la situación: “Hay gente que no entiende que la Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio, y después mi pobre hombre queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él”, expresó entre risas.

Desde hace varias semanas, en redes sociales vienen circulando críticas hacia algunas bromas que La Joaqui hizo durante el programa, especialmente relacionadas con la forma en que Luck Ra interactúa con las concursantes mujeres. Al respecto, la cantante aclaró la situación: “Una de las chicas a la que le hice un chiste es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio. Y jamás lo haría si pensara que podía incomodar”.

La Joaqui acompañará a Luck Ra en el equipo para las batallas de "La Voz Argentina". (Gentileza Telefe)

La Joaqui también contó que gran parte de sus intervenciones en el programa surgen del vínculo lúdico que comparte con Luck Ra. “Él es fanático de los memes y yo solo le sigo el rollo. Yo quiero ser aesthetic, pero él se ríe con eso, así que lo hago por él”, admitió con sinceridad.