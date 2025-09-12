El fenómeno Lali Espósito no se detiene. Después de colmar el estadio de Liniers en mayo y septiembre, la cantante sorprendió al anunciar un quinto show para el 16 de diciembre, que se agotó en tiempo récord: apenas cuatro horas. Con esta marca, Lali se transformó en la primera artista argentina en alcanzar cinco Vélez en un mismo año, un logro que consolida su lugar en la historia de la música local.

En redes sociales, la artista compartió su emoción con sus fanáticos: “Gracias por este fin de semana inolvidable. Nos volvemos a ver el 16 de diciembre para celebrar una vez más este disco, la música argentina, el pop, la libertad y el amor”, escribió en su cuenta oficial de X, donde sus mensajes rápidamente se viralizaron.

El agradecimiento de Lali.

Lali recibió la noticia durante las grabaciones de La Voz Argentina y no pudo ocultar su emoción. Mariana Espósito se enteró que las entradas para la nueva fecha en Vélez se agotaron en apenas unas horas y su reacción se volvió viral.





La carrera de Lali Espósito marcada por récords y un presente histórico

Lali, que comenzó su camino en la actuación y supo construir una sólida trayectoria en la música, lleva más de una década convirtiéndose en un símbolo del pop latino. Su último disco la llevó a recorrer escenarios de todo el mundo, pero fueron los shows en Vélez los que marcaron un antes y un después en su carrera.

La cantante la rompió en Vélez y se prepara para su quinto show del año.

Hasta ahora, la única artista que parecía acercarse a este récord era Emilia Mernes, quien ya lleva cuatro Vélez agotados con su tour mp3. Sin embargo, Lali Espósito rompió la barrera y alcanzó la quinta fecha en el año y la sexta en su carrera, demostrando la magnitud de su convocatoria.

La reacción de Lali tras agotar su quinto Vélez del año.

Las cinco fechas de Lali en Vélez este año.

La imagen de la cantante cantando entre sus fans, envuelta en la bandera argentina, se volvió un emblema de estos conciertos. El público, fiel y apasionado, respondió a cada anuncio con entradas agotadas en cuestión de horas. Según la productora Dale Play Live, más de 220.000 personas pasarán por los shows.