La fuerte denuncia de una exparticipante de La Voz Argentina contra Lali Espósito que desató la polémica: “Empiezo a ventilar”

La Voz Argentina conquista al público cada noche con los diferentes participantes que dan todo para avanzar en la competencia y pasar al siguiente nivel. El reality de talentos que conduce Nico Occhiato por Telefe y tiene de jurado a Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole está en sus momentos decisivos y cada vez son menos los concursantes.

La Voz Argentina 2025

Hasta el momento, ya pasaron por las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs y ahora los round definitivos para que pasen solo los mejores de cada equipo, a esto se suma que el público elige por voto telefónico a sus favoritos.

El reality trajo emoción, humor, música, talento y polémicas. A lo largo de la edición, hay participantes que no quedaron conforme con su eliminación o devolución de los expertos de cada team y contaron el detrás de escena del programa de Telefe.

La Voz Argentina 2025. Foto: captura pantalla.

Un video se volvió viral porque una exparticipante del programa fue a un show de stand up y comenzó a ventilar las internas del reality después de quedar eliminada en las batallas.

Lali Espósito en La Voz Argentina

La acusación de una exparticipante de La Voz Argentina a Lali Espósito

La participante es Bianca Calabrase que quedó eliminada en las batallas. “Yo empiezo a ventilar acá. Yo este año estuve en La Voz, pasé un par de rondas, pero bueno como está medio armado y cosas así…“, comentó picante en el show.

“Yo llegué hasta la segunda instancia, quedé en el team Lali. Perdí con Jaime, él canta folclore y cantamos juntos”, explicó la exparticipante sobre el día que quedó fuera de la competencia.

Cuando el humorista le preguntó si sentía que estaba bien, que haya perdido. Bianca lanzó polémica: “No voy a hablar de eso”.

Cómo fue la devolución de Lali Espósito en La Voz Argentina que enojó a Bianca

“Voy a decir algo un poco antipático: yo esperaba muchísimo más de los dos. Les soy sincera”, expresó Lali en su devolución a Bianca y Jaime antes de eliminar a los participantes.

“Uno puede calar alguna nota, pifiar. Pero no puede suceder que no pase algo en la piel. Que no se me pare ni un pelo. Creo que los dos intentaron hacerlo bien y que ahí quedó”, agregó en su momento la artista. Sus palabras quedaron grabadas en Bianca.