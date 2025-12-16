“Me voy a...”: El alarmante mensaje de María Becerra tras sus shows en River que preocupó a sus fans

María Becerra viene de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El viernes 12 y el sábado 13 de diciembre llenó River Plate con su show 360°, presentó Quimera y desplegó una puesta monumental que mezcló música, emoción y una narrativa muy personal. Sin embargo, tras la euforia, llegó un mensaje que dejó a muchos fans con el corazón en la boca.

A través de sus redes, la artista publicó una historia donde se la ve visiblemente conmovida y escribió un texto largo, cargado de emoción. Allí confesó que todavía sigue procesando todo lo vivido y lanzó una frase que encendió la alarma: “Me voy a tomar unos días para bajar toda esta data mental hermosa que tengo”. El recorte rápido en redes hizo que muchos interpretaran el mensaje como una señal de agotamiento extremo.

El mensaje que alarmó a sus fans.

En la misma historia, María fue sincera sobre su estado emocional: “Todavía sigo procesando todo… lloro cada dos por tres viendo sus videos y fotos. Sigo muy impactada con la cantidad de pedidos de matrimonio que hubo en ‘TATU’”. Lejos de sonar oscura, la frase reflejó un desborde emocional después de semanas intensas de trabajo.

El detrás de escena emocional de María Becerra con Quimera en River

En un posteo posterior, María amplió el mensaje y llevó tranquilidad. Con palabras profundas, explicó todo lo que significó este proceso creativo y personal. “Gracias, gracias y más gracias. No tengo más que palabras de agradecimiento para lo que vivimos no solo durante estos dos shows sino también durante toda la previa”, escribió.

El posteo que compartió María.

La cantante habló de ensayos, frustraciones, silencios y sanación. “Hubo un tiempo de silencio, de esos que duelen… de ese silencio nacieron Quimera y junto a él este gran acto”, expresó Becerra, dejando en claro que el proyecto funcionó también como un proceso terapéutico.

Lejos de anunciar un retiro o algo similar, María fue clara: necesita descansar. “Me voy a tomar unos días” no fue una despedida, sino una pausa necesaria después de darlo todo. “Estoy segura de ello porque yo también di todo de mí”, aseguró sobre el equipo y sobre ella misma.

María hizo dos shows en River.

Los fans reaccionaron con amor y orgullo. Comentarios como “sos inspiración”, “hiciste historia” y “respetamos ese silencio que dio origen a Quimera” inundaron el posteo. Incluso muchos pidieron un documental para revivir lo vivido.