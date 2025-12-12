María Becerra mostró su Spotify Wrapped 2025 y sorprendió a todos con su “edad musical”

María Becerra está viviendo uno de los fines de semana más grandes de su carrera. A horas de presentarse en River con su show 360°, este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, la artista abrió un ratito su mundo musical y mostró su Spotify Wrapped 2025, algo que sus fans le piden todos los años.

La cantante estaba dando entrevistas en los ensayos cuando le preguntaron qué escuchaba. Lejos de hacerse la misteriosa, desbloqueó su pantalla y leyó en voz alta. “A ver qué escuché hoy… urbano latino, afrobits, pop rap, R&B y clásicos”, dijo entre risas. Cuando le preguntaron su “edad musical”, respondió sin filtro: “41”.

La cantante mostró en Olga la música que escucha.

Las recomendaciones de María Becerra: amor local y colegas que admira

La conversación avanzó y el entrevistador quiso ir al hueso: “Una artista que quieras recomendar así medio de ahora”. María no dudó un segundo. “Todos saben que la amo. Tengo una canción con ella, Tai, el amor de mi vida. La amo, mi Taichu”, respondió. Acto seguido sumó otros nombres de la escena local que hoy la inspiran: “Willy Bronca también lo recomiendo mucho, Ze Pequeña. Son artistas todos acá nacionales y son increíbles”.

Su wrapped, más allá del dato curioso, confirma una realidad: la cantante escucha casi la misma música que impulsa desde su plataforma. En plena era “Quimera”, donde despliega cuatro alter egos y un show conceptual que promete ser el más grande de su carrera, María sigue eligiendo talentos argentinos que están marcando el pulso del pop urbano actual.

La portada de "Quimera", el nuevo álbum de María Becerra.

Mientras tanto, sus fans ya hacen fila virtual y real para entrar al estadio. Se esperan tres horas de show, invitados especiales y un recorrido que mezcla Quimera con clásicos de sus inicios, esos temas que el público le pide a los gritos desde hace años.

María mostró cómo está su escenario en River.

La artista herself confirmó que habrá sorpresas y que este espectáculo tiene una puesta en escena superior a la de su primer River. Con más de 300 horas de ensayo, decenas de bailarines y un equipo gigante detrás, la expectativa está altísima.