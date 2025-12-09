¿Quién es Willy Bronca? El artista elegido por María Becerra para abrir sus shows en River

Willy Bronca, el artista multifacético de crecimiento más explosivo de 2025, será el encargado de abrir los shows de María Becerra este 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate. Una apuesta fuerte que confirma el valor y respeto que el artista despierta en la escena musical argentina.

¿Quién es Willy Bronca?

Nacido en Perú y criado en el conurbano bonaerense, Willy Bronca se consolidó este año en la escena musical argentina con una propuesta que descoloca por talento, intensidad y originalidad. Sus fraseos vertiginosos, cargados de líricas sociales, conviven con una formación musical sólida -de conservatorio- y una sensibilidad popular que le permite fusionar rap con jazz, funk, soul y folklore latinoamericano. Ese cruce lo posicionó como una de las voces más singulares de su generación.

Además de su potencia lírica, Willy Bronca tiene una cualidad que terminó de definir su impronta en vivo: rapea mientras toca la batería. Ese doble rol sobre el escenario es también uno de los elementos que reafirma su singularidad.

En muy poco tiempo, logró ganarse la atención de figuras que rara vez confluyen alrededor de un mismo artista. Compartió escenario con Divididos, Bersuit y Manu Chao, entre otros proyectos consagrados. Fue invitado por León Gieco a grabar una nueva versión de “La Marcha de la Bronca” y su talento llegó incluso a oídos de Rosalía, quien lo vio en vivo durante el último show de Cindy Cats.

Hoy, mientras su nombre empieza a sonar cada vez más en playlists y escenarios, Willy Bronca se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: abrir los River de la artista argentina más escuchada del momento. Un paso que promete ampliar aún más el alcance de este artista ya imposible de pasar por alto.

Actualmente está trabajando en su tercer disco, producido por Catriel Ciavarella (baterista de Divididos) y Juano Sarda, un proyecto que busca profundizar esa mezcla potente entre tradición, calle y experimentación que define su identidad musical.