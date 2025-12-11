Se filtró el set list completo de María Becerra en sus shows de River y emocionó a todos: “Algunas que...”

María Becerra palpita su show más ambicioso hasta ahora. El 12 y 13 de diciembre llenará el Estadio River Plate con un espectáculo 360°, el primero de este tipo en la historia del Monumental, y en las últimas horas una filtración encendió la cuenta regresiva: apareció el presunto set list completo.

La Nena de Argentina ya había anticipado que el corazón del show sería Quimera, su nuevo disco conceptual atravesado por alter egos. Y en diálogo con un entrevistador lo dejó clarísimo: “Sí, obvio, obvio. Bueno, el 360, justamente el núcleo del River 360 es Quimera; se va a presentar todo el álbum”.

Pero lo que terminó de desatar la locura fue lo que agregó después: “También van a haber canciones viejitas que van con el perfil de cada alterego… y hay algunas que el público aclama mucho que, obviamente, las metimos”.

Lo que revela el set list filtrado y la reacción de los fans de María Becerra

Según la lista que circula en redes, el show recorrerá toda la evolución de María: desde High, Mi Debilidad y Episodios, hasta hits como Automático, Ojalá y El amor de mi vida. Incluso se mencionan temas muy pedidos por la fandom que ella no canta siempre en vivo.

La artista reveló qué canciones cantará.

En cuanto se viralizó el set list, los seguidores se lanzaron a X con ansiedad, emoción y súplicas: “No llega a cantar Mi Debilidad y la arranco de los pelos”. También hubo quienes fantasearon con un rescate completo del EP 222: “Uf, ¿te imaginás que cante todo el EP 222? Eso sería ya avaricia”.

“222”, el álbum con el que María Becerra lanzó su carrera como solista.

Los pedidos siguieron: “Es mucho pedir que Jojo cante Animal y Maléfica con la jefa?”,“Si no canta Hipnotiza me arranco los ojos en frente de ella”,“Doble Vida, por favorrrr”,y hasta “Che, ¿cantará Primer Aviso?”.

María Becerra ensayando su show presentación (Gentileza DF Entertainment)

La filtración confirma que la artista ordenó su show por alter egos, lo que sugiere bloques temáticos, cambios de estética y un relato conceptual. Para los fans, esta estructura es una señal de que algunas canciones podrían aparecer en versiones nuevas o en mashups especiales diseñados para el 360°.