María Becerra en River: horarios, cuánto dura el show y quiénes son los teloneros

María Becerra está cerrando un año consagratorio y ya puso en marcha la cuenta regresiva para sus dos shows 360° en el Estadio River Plate, los próximos 12 y 13 de diciembre. Tras convertirse en la primera artista argentina en llenar el Monumental, vuelve con una propuesta inédita: un escenario central completamente rodeado por el público y una producción que apunta a romper todos los estándares del pop latino.

En sus historias de Instagram, la cantante respondió preguntas de sus seguidores y dejó algunas confirmaciones que hicieron arder las redes. Una de las más celebradas fue la duración del espectáculo. Cuando un fan le consultó “¿Cuánto dura el show? ¿4 horas? ¿Es verdad?”, María contestó sin vueltas: “Tenemos casi 3 horas de puro servir y servir”. Con esa frase, desató la euforia de sus seguidores, que ya anticipan una lista de temas extensa y una puesta diseñada para no bajar nunca la energía.

Teloneros, horarios y la previa de un show histórico

Además, Becerra compartió la grilla oficial para ambas fechas, donde se confirmó quiénes serán los artistas encargados de abrir el evento. Desde las 17 h, los shows empezarán con Zé Pequeña, seguido a las 18 h por Willy Bronca. A las 19 h subirá Taichu, una de las figuras clave de la escena urbana actual, para dejar el clima encendido de cara a las 20 h, momento en el que María saldrá al escenario.

Los horarios son los mismos para ambos días, algo que la propia Becerra reforzó al explicar que las sorpresas serán idénticas las dos noches: “Va a haber bastantes invitados los dos días. Ambas fechas tendrán las mismas sorpresas”, adelantó.

Entre los adelantos que más llamaron la atención, la artista sumó más detalles técnicos del show: “Llevamos más de 350 horas de ensayo para estos shows. Va a haber vuelo en el aire, ascensores, inflables, carros, será increíble”, aseguró.

La magnitud del proyecto no sorprende: se trata del evento más grande realizado en el Monumental hasta ahora, con capacidad para 85 mil personas por noche. El formato 360° implica una logística inédita, desde la ingeniería del escenario hasta la coreografía de cámaras, bailarines y elementos móviles.