La emotiva historia de María Becerra sobre cuando adoptó a uno de sus perros: “Estaba...”

María Becerra está viviendo uno de los momentos más intensos de su carrera: prepara sus dos recitales en River del 12 y 13 de diciembre, los shows más grandes de su vida. Y aun así, en plena vorágine de ensayos, se dio tiempo para protagonizar un momento desopilante que terminó viralizado. En un video grabado dentro del estadio, la artista relató la curiosa, y muy emotiva, historia de cómo adoptó a uno de sus perros.

Todo arrancó en tono de sketch. El interlocutor, jugando a llamar su atención, le dice: “Estoy tratando de llamar tu atención sutilmente. No sé si escuchaste mis tos", dice y Becerra responde: “Olí ese perfume barato que tenés puesto”. María se ríe y él señala a sus mascotas, que la acompañaban al ensayo, como “la manada”. Una de ellas aparece en cámara, y la cantante la presenta: “Ella se llama Dalila”.

La cantante llevó a sus perros a los ensayos.

Pero el foco se posa rápido en el perro que muchos fans ya conocen por sus redes: el famoso perrito cordobés.

Un rescate inesperado en un camping de Córdoba

Mientras ajustaban detalles del show, María contó que adoptó al animal durante un viaje al Durazno, en Córdoba. Sin dramatismo y con ese entusiasmo que la caracteriza, lo relató así: “Fuimos al Durazno, a un camping, y él estaba ahí. Le preguntamos a la gente del camping: ‘¿Este perro es de alguien?’ Y nos dijeron: ‘No, está acá’”.

Según el video, María bromeó diciendo: “Es tuyo, mamita. ¿Sabés qué? Llévatelo”. Y lo hizo. Se subió al auto y el perro terminó viajando con ella de regreso a Buenos Aires, sumándose de lleno a su familia de mascotas.

En el clip, el interlocutor lo describe como “el dueño de esto” por su actitud independiente, y María remata con la frase que hizo estallar a los fans: “Cag* arriba del piano”.

María Becerra contó la emocionante historia de uno de sus perros.

Para quienes siguen a Becerra desde hace años, la anécdota no sorprende. La cantante suele hablar de sus perros como parte de su familia y rescata animales siempre que puede. Esta historia, contada entre risas mientras ensayaba una de las noches más importantes de su carrera, reforzó su imagen cercana, genuina y transparente.