Martín Fierro de Cine 2025: María Becerra ganó un premio por En El Barro, la exitosa serie de Netflix

María Becerra ganó anoche uno de los premios más comentados de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. La cantante se llevó la estatuilla a Mejor Música Original por “7 vidas”, el tema que compuso e interpretó para En el barro, el spin off de El marginal que Netflix estrenó este año y que ya se acomodó entre las ficciones más vistas de la plataforma.

El reconocimiento no llegó de casualidad. Becerra venía de una doble nominación por APTRA: por un lado, como Revelación por su debut actoral en la serie, donde interpreta a Cleo, y por el otro por la canción que funciona como corazón emocional del relato. En la alfombra roja se la vio tranquila pero con esa mezcla de sorpresa y orgullo que se le notó cuando dijo: “Fue una sorpresa la nominación, no me lo esperaba. Me preparé mucho, lo hice con mucho respeto y con responsabilidad”.

El look de la cantante para la gala.

Más allá de la estatuilla, la noche terminó de confirmar un salto que María viene construyendo hace rato: el de artista pop que no se encierra en un solo rol. “7 vidas” no es un tema pegado a la serie por marketing, sino una pieza pensada para acompañar una historia dura, con clima carcelario y personajes al límite. Esa apuesta artística fue lo que el jurado terminó premiando.

María Becerra en el rodaje de "El Barro". Foto: Instagram.

Quiénes son los protagonistas detrás de “7 vidas”

María trabajó la canción junto a Xross, productor y colaborador clave en este proyecto. La dupla viene explorando sonidos más cinematográficos dentro de su universo de Quimera y sus alter egos, y acá lograron una cortina que combina potencia pop con un pulso oscuro, bien narrativo. En el barro, además, es una producción de Underground que expande el mundo de El marginal con una mirada femenina y una escala visual fuerte, algo que también empujó la ambición musical.

María asistió con su productor musical.

Después de recibir el premio, la “Nena de Argentina” lo celebró en Instagram con una foto abrazada a su estatuilla y un mensaje para todo el equipo. “Ganamos un MARTIN FIERRO… gracias por tanto hermano mío! Gracias a todos los que confiaron en nosotros para hacer la cortina musical de En el Barro”, escribió, y sumó un agradecimiento especial a Netflix y a la producción de la serie.

La cantante sorprendió al ganar su primer Martín Fierro.

Con este Martín Fierro en la mano, Becerra cierra un año donde no paró de abrir puertas nuevas. Mientras se prepara para sus dos shows 360° en River este fin de semana, deja claro que su carrera también puede crecer en la pantalla. Y si algo mostró esta noche, es que cuando se mete en un proyecto, va en serio.