Netflix: la nueva serie surcoreana que expone las peores caras de la justicia y enloqueció a todos en 48 horas

Tras el indiscutible éxito que han recaudado las ficciones asiáticas, Netflix se impuso con una nueva serie surcoreana que capturó la atención de todos después de su debut. Más exactamente, el servicio de streaming más consumido del mundo estrenó este 6 de diciembre una producción que promete ser uno de los éxitos más destacados del 2025.

La serie en cuestión tendrá 12 capítulos en total. Para el debut de tal ficción estrenaron 2 episodios y, semanalmente, lanzarán 2 más, hasta que se complete la totalidad. En cuanto al género se refiere, el relato audiovisual contiene elementos de drama legal, comedia y justicia social.

La nueva producción de Netflix se llama Pro Bono, aunque su nombre original destaca como 프로보노 y, ya se encuentra entre las series más populares de la plataforma en la actualidad.

De qué trata la serie Pro Bono

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la historia central de la serie se centra en la vida de Kang David, un abogado brillante, pero moralmente ambiguo, que dirige un bufete especializado en casos pro bono gratuitos. Sin embargo, detrás de su fachada de altruismo se esconde una lucha abismal por la supervivencia dentro de un sistema dominado por el dinero y el poder.

El verdadero conflicto de la nueva serie de Netflix estalla cuando David se une a Park Gi-ppeum, una abogada joven cuya devoción por la justicia social choca frontalmente con los métodos desafiantes y a veces turbios de su jefe. Juntos deben enfrentarse a corporaciones despiadadas y políticos corruptos en juicios que son verdaderas batallas campales, donde la ética se sacrifica por la victoria.

Esta serie te mantendrá al borde del asiento de principio a fin. Cada caso es un nuevo desafío que expone la hipocresía de la élite y la desesperación de los desfavorecidos.

Reparto de la serie Pro Bono

Jung Kyung-ho como Kang David.

So Joo-yeon como Park Gi-ppeum.

Lee Yoo-young como Oh Jeong-in.

Kang Hyung-suk como Hwang Jun U.

Yoon Na-moo como Jang Yeong Sil.

Seo Hye-won como Yoo Nan Hui.

Tráiler de la serie Pro Bono