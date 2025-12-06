Netflix: la serie no apta para menores que 35 millones de personas vieron por sus escenas explícitas y adictiva trama

Las series más vistas de Netflix vuelven a capturar la atención de todos con sus impactantes tramas. Tal es el caso de una reconocida ficción mexicana que fue reproducida por más de 35 millones de cuentas durante su semana de estreno, lo cual convirtió a dicha producción en una de las más exitosas de esta última década.

La serie de Netflix que se recomendará dentro de este artículo cuenta con 2 temporadas. La primera edición salió durante el 2020 y tiene 18 capítulos en total, mientras que la segunda llegó para el 2022 con 15 episodios.

En cuanto al género se refiere, la serie desarrolla en ambas temporadas una misma historia llena de erotismo, drama y mucho misterio que, sin duda alguna, captura la atención de cualquiera en cuestión de minutos. La ficción referenciada en este texto se llama Oscuro deseo.

La serie de Netflix es de origen mexicano.

De qué trata la serie Oscuro deseo

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, la historia de la serie Oscuro deseo se enfoca en Alma Solares, una prestigiosa abogada y profesora universitaria casada con el juez Leonardo Sotelo. En un momento dado de la trama, la mujer en cuestión decide tomarse un fin de semana “libre” para salvar su matrimonio, que está en un abismo de frialdad.

En medio de la ya referida escapada, Alma comete el error más grande de su vida al tener un encuentro altamente explícito y pasional con Darío Guerra, un joven mucho menor que ella. Ahora bien, lo que parecía ser un affaire fugaz y un deseo prohibido de la protagonista de Netflix, pronto se convierte en una pesadilla total cuando Alma regresa a casa.

La protagonista consigue a su mejor amiga muerta, en circunstancias misteriosas, y Darío, el joven con el que tuvo el encuentro, aparece matriculado en su clase. A partir de ahí, la serie se convierte en un torbellino de intriga, donde todos son sospechosos de traición y asesinato.

La serie sugerida de Netflix se llama Oscuro Deseo.

Reparto de la serie Oscuro deseo

Maite Perroni como Alma Solares.

Alejandro Speitzer como Darío Guerra.

Jorge Poza como Leonardo Sotelo.

Regina Pavón como Zoe Sotelo.

Erick Hajer como Esteban Sajo.

Maria Fernanda Yepes como Brenda Castillo.

Adriana Louvier como Vanessa.

Arturo Barca como Íñigo Lazarin.

Claudia Pineda como Alison.

Tráiler de la serie Oscuro deseo