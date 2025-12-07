Netflix: la desafiante serie brasileña que cautivó a millones con una importante lección de empoderamiento y lucha

En medio de las incontables ficciones de Netflix se encuentra una serie que, sin duda alguna, capturó la atención de todos después de su estreno. La producción que se destacará a continuación cuenta con dos temporadas y es de origen brasileño.

Para la primera edición de la serie, Netflix lanzó 7 capítulos en total que duran entre 34 y 56 minutos cada uno. Luego, debido al impacto generado con tal temporada, estrenaron una segunda de 6 episodios.

La serie de Netflix destacada cuenta con dos temporadas.

En cuanto al género se refiere, la serie destaca una historia que contiene elementos de romance, comedia y drama. La ficción que tanto se ha referenciado en este artículo se llama Coisa Mais Linda, lo que al español se traduciría como Lo más bonito.

De qué trata la serie Coisa Mais Linda

De acuerdo con la reseña ofrecida por Netflix, la serie sigue a Maria Luiza “Malu”, una mujer de São Paulo que se muda para reunirse con su esposo y abrir un restaurante.

Al descubrir que su esposo la ha abandonado y robado todo su dinero, Malu decide quedarse y, en lugar del restaurante, se lanza a abrir un club nocturno de Bossa Nova.

La historia de Netflix se centra en la lucha de Malu y su círculo de amigas (la escritora Thereza, la cantante Lígia y la dueña de un bar Adélia) por la independencia, la creatividad, y los derechos de las mujeres en una sociedad machista, todo al ritmo de la emergente Bossa Nova.

La serie de Netflix originalmente se llama Coisa Mais Linda.

Reparto de la serie Coisa Mais Linda

Maria Casadevall como Maria Luiza “Malu” Carone.

Pathy Dejesus como Adélia Araújo.

Fernanda Vasconcellos como Lígia Soares.

Mel Lisboa como Thereza Soares.

Leandro Lima como Francisco “Chico” Carvalho.

Ícaro Silva como Capitán.

Alexandre Cioletti como Nelson Soares.

Gustavo Vaz como Augusto Soares.

Gustavo Machado como Roberto.

Tráiler de la serie Coisa Mais Linda