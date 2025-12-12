María Becerra en River: merch oficial, objetos no permitidos, cómo llegar y hasta qué hora funciona el subte D

María Becerra aterriza otra vez en River y lo hace con un espectáculo que empuja los límites: un show 360°, la presentación completa de Quimera y un recorrido por sus clásicos. Con dos fechas agotadas y miles de fans listos para copar el Monumental, la producción afinó cada detalle para garantizar una experiencia inmersiva.

“Cubrimos más de 300 horas de ensayo, más de 300 personas trabajando en la producción, más de 35 bailarines y más de 30 músicos”, expresó la artista.

María mostró cómo está su escenario en River.

Cómo llegar al Estadio Monumental

Moverse hacia River puede ser caótico, así que conviene salir con tiempo y elegir la mejor ruta.

Colectivos: Líneas 15, 29, 37, 42, 57, 107, 130, 152 y 160.Los accesos más utilizados son los de Av. del Libertador y Av. Figueroa Alcorta.

Tren Mitre – Ramal Retiro–Tigre: Estación Núñez (la más cercana, a 6 cuadras) o Belgrano C.

Se podrá volver en el Subte D.

Tren Belgrano Norte: Estación Scalabrini Ortiz, a unas 12 cuadras del Monumental.

Subte: Línea D: bajada en Congreso de Tucumán y caminata de 10 a 12 cuadras. Además, por los recitales, la línea funcionará hasta la 1.30 am para facilitar el regreso.

Desde Retiro: Mitre hasta Núñez o Belgrano C, colectivos como el 130 o taxi (8–9 km).

Información sobre el subte.

Horarios, accesos y objetos permitidos

La producción difundió los horarios oficiales para ambas noches:

Puertas: 16:00 hs

Zé Pequeña: 18:00 hs

Willy Bronca : 18:45 hs 18:45 hs

Taichu: 19:30 hs

María Becerra: 20:30 hs

Los accesos están divididos por sectores y se recomienda verificar la entrada para saber por qué calle ingresar.

Los accesos.

También se difundió la lista de objetos prohibidos: nada de bebidas, alimentos, pirotecnia, palos de bandera, cámaras profesionales, camisetas de equipos o países, carpas, coolers, mochilas grandes o instrumentos, entre otros. Solo se permiten bolsos de hasta 30x20x20 cm.

Objetos prohibidos en el show.

Merch oficial de María Becerra: qué se vende y qué precios manejar

El merch de Quimera llega con variedad y estética cuidada: remeras con los alteregos, hoodies, tazas, medias, vasos reutilizables y gorras. También aparecen piezas dedicadas a sus cuatro alter egos “Maite”, “Shanina”, “Jojo” y “Gladys”, que ya son parte del universo expandido de la cantante.

Merch oficial.

Las remeras y buzos son los ítems más buscados, y los stands estarán ubicados dentro y fuera del estadio. Se recomienda llegar temprano para evitar filas.