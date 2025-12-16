El look de Pampita para el show de María Becerra en River que se robó todas las miradas

Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Tiene más de 8 millones de seguidores en Instagram. Es una verdadera referente fashionista. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida.

Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección como captar la mirada de todos. Los diseñadores más importantes la adoran. La combinación de estilos es su especialidad. Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura.

Pampita impone tendencia para las fiestas 2025: el color champagne reemplaza al rojo

Siempre está atenta a las últimas tendencias. Los must de la temporada jamás se le escapan. Las tendencias son su especialidad y derrochó sensualidad con un outfit en color rojo pasión.

Pampita fue invitada por María Becerra a desfilar en el escenario durante su show en River. La aparición de la modelo causó sensación y marcó tendencia con un vestido rojo increíble. Con un escote super pronunciado al límite. Una falda con mucho vuelo y una capa dándole un movimiento espectacular al vestido. Pampita brilló en el escenario y dejó en claro ser la reina indiscutida de la moda.

Pampita derrochó sensualidad con un mini vestido rojo y mega escotado

Pampita iluminó el escenario de River con un vestido rojo elegante y sensual

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes e invaden cada una de sus publicaciones.

Pampita brilló con un vestido rojo al límite de la censura. Con un escote mega pronunciado y una falda con mucho vuelo. La modelo derrochó audacia y conquistó al público en el show de María Becerra en River.