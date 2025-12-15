Las emotivas palabras de Pampita para María Becerra tras participar de su show en River: “Buena mujer...”

María Becerra vivió dos noches históricas en el Estadio River Plate, el viernes 12 y sábado 13 de diciembre, con su ambicioso show 360°, donde presentó Quimera y recorrió los grandes hitos de su carrera. Pero además de la puesta, los invitados y la emoción del público, hubo un momento que se robó todas las miradas: la aparición de Pampita sobre el escenario.

Durante la segunda fecha, cuando la artista desplegó su alter ego Jojo, María invitó a subir a varias figuras argentinas que desfilaron y acompañaron la performance. Entre ellas, Pampita fue una de las más celebradas. Su presencia generó ovación inmediata y convirtió el tramo del show en un verdadero cruce entre música, moda y espectáculo.

La modelo y la artista se vieron horas antes del show.

Horas después del recital, la modelo compartió una foto backstage junto a María Becerra y le dedicó un mensaje que rápidamente se viralizó. “Te amo fuerte @mariabecerra. ¡Siempre gigante, tremenda artista y buena mujer! Gracias por dejarme ser parte de tu show”, escribió Pampita, acompañado de corazones rojos. La respuesta de la cantante no tardó en llegar: “Qué mujer por Dios”, comentó María, dejando en claro la admiración mutua.

El mensaje de Pampita.

Un cruce que resume el momento de cada una

El gesto de Pampita no pasó desapercibido porque llega en un punto alto para ambas. Por un lado, María Becerra acaba de marcar un nuevo récord personal con cuatro River agotados en total, más de 300 horas de ensayo y una producción monumental que involucró a más de 300 personas, 35 bailarines y más de 30 músicos, tal como ella misma destacó sobre el escenario.

El look de la modelo.

Por el otro, Pampita atraviesa una etapa de fuerte presencia mediática y artística, consolidada como referente de la moda y figura transversal del espectáculo argentino. Su participación no fue casual: el desfile formó parte del concepto visual del show y del universo de Quimera, donde la estética cumple un rol central.

Además de Pampita, también dijeron presente otras mujeres del medio como Belu Negri, amiga cercana de María, y Anabel Sánchez, entre otras figuras que acompañaron el momento. Los videos del desfile circularon rápido en redes y los fans celebraron la mezcla de mundos.