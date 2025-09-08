Pampita recordó a su hija Blanca con una conmovedora foto en un día doloroso y significativo

Durante el 2006, Pampita y Benjamín Vicuña se convirtieron en padres de su primera hija en común, a la cual llamaron Blanca. Luego, la modelo y el actor chileno tuvieron a Bautista, Beltrán y Benicio. Ahora bien, cuando la vida parecía haberlos bendecido de manera significativa, los famosos perdieron a la mayor.

Según la información que trascendió en su momento, Blanca murió a causa de una neumonía hemorrágica el 8 de septiembre del 2012. Desde entonces, tanto Pampita como Benjamín Vicuña se han encargado de recordarla cada año con fotografías y videos.

La pequeña Blanca falleció en 2012.

Un ejemplo claro de ello se evidenció recientemente, cuando Pampita compartió mediante su cuenta oficial de Instagram una fotografía con su querida hija Blanca. Tal como se aprecia en la imagen, la nena aún estaba pequeña en la escena mostrada por la modelo.

Después, al pie de la publicación, Pampita colocó un corazón blanco, que simbolizaría cuán especial es la fecha que tanto ella como Benjamín, decidieron recordar. Minutos más tarde, en la sección de comentarios, figuras como Pampito, Mati Vázquez y Floppy Tesouro dejaron un mensaje de aliento para la modelo.

Pampita junto a Blanca.

La publicación que Benjamín Vicuña le dedicó a Blanca

Antes de que Pampita se hiciera presente en Instagram, Benjamín Vicuña también recordó a Blanca por medio de su perfil de Instagram con una emotiva publicación.

Más exactamente, la expareja de Pampita le escribió una sentida carta a Blanca que decía: “Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo, como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta”.

Benjamín Vicuña compartió un video inédito de su hija Blanca

En ese contexto, Benjamín Vicuña siguió: “El frío me penetra hasta los huesos, pero me resisto a cerrar la puerta de la eternidad. Por eso escribo estas palabras, para no olvidar, para dejar la puerta abierta y que corra el viento”.

Por último, pero no menos redundante, Benjamín Vicuña sumó: “Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”. De esa manera, el chileno y Pampita se hicieron presentes en las redes sociales durante un día tan doloroso, pero especial.