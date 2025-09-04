Bautista Vicuña reveló cuál es la mayor debilidad de Pampita y la fulminó: “Media floja”.

Este miércoles, durante una nueva emisión de Los 8 Escalones por El Trece, Bautista Vicuña volvió a captar la atención del público con una ocurrencia tan espontánea como divertida. En plena transmisión, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña sorprendió con un comentario sobre las dotes culinarias de su mamá, lo que provocó risas en el estudio y terminó dejando a la modelo expuesta de la forma más simpática.

Durante la dinámica de Los 8 Escalones, Pampita aprovechó el clima distendido para poner a prueba a su hijo con una consigna que no pasó desapercibida.

Bautista Vicuña reveló el punto débil de Pampita

Con picardía, le preguntó cómo la veía en su rol de suegra, y Bautista, sin dudarlo, aseguró que su mamá es “re buena suegra”. La respuesta generó ternura en el estudio y le sacó una sonrisa de alivio a la conductora, que se mostró orgullosa del comentario.

Pero el momento más divertido de la noche llegaría enseguida, cuando la modelo quiso ir un poco más allá y consultó sobre sus cualidades en la cocina. Fiel a su estilo espontáneo, Bauti no dudó en contestar con sinceridad y, entre risas, lanzó una frase que nadie esperaba: “En la cocina está medio floja”.

El comentario desató carcajadas entre el jurado, los participantes y el público presente, dejando a Pampita expuesta de la manera más simpática y natural.

La tremenda rivalidad entre Wanda Nara y Pampita

La tensión entre Wanda Nara y la China Suárez continúa generando repercusiones, y en las últimas horas se sumó un nuevo capítulo que involucra a Pampita. Según contó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), Wanda estaría molesta con la modelo por un presunto interés laboral: “Quiero creer que esto es una mentira pero dirían, todo muy potencial, que Wanda cree que yo tengo un hostigamiento personal con ella porque Pampita querría tener el puesto de trabajo que tiene ella”, reveló la periodista.

Balbiani, que además es amiga de Pampita, intentó restarle dramatismo a la situación y explicó que este tipo de rumores son frecuentes en el medio: “¿No es genial? Lo cuento como un chiste porque quiero creer que Wanda no tiene ese pensamiento”, señaló entre risas. Al mismo tiempo, marcó su postura frente a las especulaciones que la rodean: “Lo que no entienden es que yo no voy a favor de la China y Mauro, yo estoy contando información, lo que pasa es que incomoda y yo lo entiendo”.

Para cerrar, la panelista aclaró que todavía no existe ninguna prueba concreta que vincule directamente a Wanda con las versiones que circulan: “No tenemos la prueba aún de que Wanda haya dado esa orden”, dijo en relación al supuesto ejército de trolls que en los últimos días fue mencionado en distintos medios.