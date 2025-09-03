Pampita reveló que un conocido actor la rechazó y dejó a todos sin palabras: “Esperé un montón de tiempo”

Durante la emisión de este martes de Los 8 escalones, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió a la audiencia al relatar una anécdota inesperada sobre un encuentro que tuvo con una verdadera leyenda de Hollywood, un momento que la dejó marcada y que compartió con su característico sentido del humor y cercanía con los televidentes.

Pampita debutó como conductora de Los 8 Escalones: así fue el primer programa

Quién fue el conocido actor que rechazó a Pampita

En Los 8 escalones, la modelo sorprendió al panel al relatar una curiosa anécdota sobre un encuentro con una estrella de Hollywood. “Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, contó, dejando en claro la paciencia que tuvo para intentar retratar el momento.

La modelo explicó que el encuentro ocurrió en un restaurante y, aunque le habían aconsejado no molestar al actor porque estaba comiendo, decidió esperar afuera para interceptarlo cuando se retirara. “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, agregó, relatando con detalle cómo vivió la situación y la expectativa que había generado ese instante.

La anécdota generó una reacción inmediata en el estudio. Chiche Gelblung calificó al actor de “mala onda”, pero Pampita salió en su defensa. “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”, explicó, mostrando comprensión por la situación. Y cerró con sinceridad: “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”, dejando en claro que el encuentro no afectó su admiración por la estrella de Hollywood.

El emotivo gesto que tuvo Pampita con unas fanáticas

Aunque suele deslumbrar en alfombras rojas y grandes eventos, Carolina “Pampita” Ardohain volvió a mostrar su lado más cercano y amable con sus seguidores. Según informó Infama, la modelo y conductora fue captada por las cámaras de paparazzi en una situación inesperada pero muy tierna: tomándose fotos con fans en plena parada de colectivos.

Lejos de evitar el momento o apresurar el paso, Pampita pidió a su equipo de seguridad que esperara y se tomó el tiempo de posar con cada una de las personas que la reconocieron, luciendo un elegante vestido de fiesta y soportando el frío de la noche sin perder la sonrisa.

Pampita brilló en Estilo Rosario 2025

En el programa destacaron: “Bien vestida. Sale de un evento y no se le caen los anillos para sacarse fotos en la parada de colectivo”, subrayando nuevamente la buena predisposición de la top hacia sus seguidores y la cercanía que mantiene con ellos más allá de los flashes y la fama.