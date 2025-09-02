Pampita es una verdadera reina fashionista. Su estilo va por todo y sabe a la perfección cuáles son las prendas tendencias de cada momento. Los must son su perdición y en su guardarropa nunca pueden faltar estas prendas.

La modelo cosecha suspiros. Su carisma no conoce de fronteras y a lo largo de su carrera ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. En su Instagram tiene millones de seguidores. Los likes aparecen con cada imagen o video que comparte con sus fans.

Pampita brilló en Estilo Rosario 2025

Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan para que sea la protagonista de sus campañas. Elegante, sensual y chic, Pampita enamora corazones con su estilo cargado de sensualidad y en muchas ocasiones mega osado.

Pampita se despidió de Madrid con un minivestido color cherry pie con brillos

Pampita conquistó miradas modelando con un espectacular mini vestido. Una prenda que será tendencia en la temporada primavera-verano. Con un escote mega profundo y el detalle de un sector de la espalda al descubierto.

Complementó el look con un detalle que se llevó todos los aplausos. Unas espectaculares botas en color negro tendencia. Sin lugar a dudas, Pampita brilla como referente fashionista. Sus fans alucinaron y los mensajes de halagos no tardaron en llegar.

Pampita subió la temperatura con un infartante look total black

La modelo tiene una impronta única. A cada outfit que viste le pone su impronta. Jamás pasa desapercibida y conoce todos los trucos para captar la mirada del público.

Pampita apostó por un vestido de noche ultra diminuto y se robó los suspiros de todos sus fans. Con un escote mega pronunciado y espalda al descubierto. Se llevó los halagos de todo el mundo en Instagram.