Pampita es una verdadera reina fashionista. Su estilo va por todo y sabe a la perfección cuáles son las prendas tendencias de cada momento. Los must son su perdición y en su guardarropa nunca pueden faltar estas prendas.
La modelo cosecha suspiros. Su carisma no conoce de fronteras y a lo largo de su carrera ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. En su Instagram tiene millones de seguidores. Los likes aparecen con cada imagen o video que comparte con sus fans.
Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan para que sea la protagonista de sus campañas. Elegante, sensual y chic, Pampita enamora corazones con su estilo cargado de sensualidad y en muchas ocasiones mega osado.
Pampita conquistó miradas modelando con un espectacular mini vestido. Una prenda que será tendencia en la temporada primavera-verano. Con un escote mega profundo y el detalle de un sector de la espalda al descubierto.
Complementó el look con un detalle que se llevó todos los aplausos. Unas espectaculares botas en color negro tendencia. Sin lugar a dudas, Pampita brilla como referente fashionista. Sus fans alucinaron y los mensajes de halagos no tardaron en llegar.
Pampita subió la temperatura con un infartante look total black
La modelo tiene una impronta única. A cada outfit que viste le pone su impronta. Jamás pasa desapercibida y conoce todos los trucos para captar la mirada del público.
Pampita apostó por un vestido de noche ultra diminuto y se robó los suspiros de todos sus fans. Con un escote mega pronunciado y espalda al descubierto. Se llevó los halagos de todo el mundo en Instagram.