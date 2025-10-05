El insólito consejo de Pampita a Evangelina Anderson para que consiga novio: “Desperdiciada”

Pampita está en su mejor momento laboral y personal. La modelo sigue en pareja con Martín Pepa en una relación a distancia, mientras que combina sus viajes con sus trabajos y como conductora de Los ocho escalones, el nuevo rol que adquirió en el programa de El Trece. En ese contexto, habló con Evangelina Anderson y le dio una recomendación.

Pampita

Eva está en el centro del foco mediático desde que anunció el fin de su matrimonio con Martín Demichelis tras 20 años juntos y tres hijos en común. La expareja se separó después de varias crisis y las infidelidades del exfutbolista con la modelo.

Luego de su separación, Evangelina fue vinculada con otros hombres y en su momento se habló de un romance secreto con un hombre casado, el señalado fue Leandro Paredes. Si bien, la famosa desmintió, el rumor quedó instalado.

Evangelina Anderson. Foto: captura pantalla

Pampita tuvo un divertido intercambio en su programa con su colega, ya que Eva es miembro del jurado del ciclo de entretenimiento. En ese contexto, la conductora le recomendó un tip para conseguir pareja tras su polémica separación y los rumores de infidelidad.

La recomendación de Pampita a Evangelina Anderson para conseguir pareja tras su polémica separación

Cuando debatían sobre el porcentaje de personas que eligen hacer actividades deportivas al aire libre y que muchos aprovechan para “conseguir” pareja. Pampita comentó divertida: “Es como un Tinder”.

“Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...”, agregó la conductora con humor sobre las idas y vueltas que mantiene y en referencia a que busca conseguirle pareja a la modelo.

“Ya somos varios solteros en el jurado. ¿Y por qué conmigo?“, le respondió divertida Eva. Ante esto, Pampita respondió: ”Porque estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto“.

En ese momento, Evangelina le pasó el comentario a Diego Díaz que estaba como jurado, también. “Yo voy a trotar permanentemente. Probablemente, no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match”, comentó el exfutbolista sobre el mismo tema.