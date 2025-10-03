Preocupación por la delicada situación familiar que vive Evangelina Anderson: “Tuvo un ACV”

Evangelina Anderson habló sobre la situación que atraviesa su familia en la actualidad, esto debido al delicado estado de salud de su mamá. En un móvil con LAM, la modelo también contó cómo sobrelleva la exposición mediática de su vida personal.

Como es de suponer, en el móvil con LAM se trataron diversos temas y, entre tanto, la modelo confesó: “Mi mamá tuvo un ACV (accidente cerebrovascular) hace poquito y se está recuperando”.

Después, Evangelina contó que tanto ella como sus más allegados están cuidando de su progenitora para que pueda salir ilesa de esa situación: “Somos 4 hermanas y estamos todas”.

Evangelina Anderson junto a sus padres.

En ese contexto, Anderson sumó: “Somos amigas aparte de hermanas. Se enojan cuando se tienen que enojar, cuando escuchan algo que no les gusta. Más que nada por mi mamá, la cuidamos a mi mamá”.

Con respecto a la exposición mediática, la expareja de Martín Demichelis reveló: “Yo soy muy llorona. Soy muy sensible. Cuando dicen algo que no es en la tele, a veces no sé si salir a aclararlo o callarme la boca y dejar que pase. Es difícil y más cuando dicen algo que no es. Por eso sufro la exposición del quilombo”.

Cómo transita Evangelina Anderson su vida actual lejos de Martín Demichelis

En la nota con LAM, Evangelina Anderson reconoció que tras su separación con Martín Demichelis la pasó mal, pero ya esa situación quedó atrás: "Hoy, gracias a Dios, estoy muy bien. Estoy muy agradecida por todo. Estoy muy feliz. Dios me está regalando esto, de volver a mi país, de estar con mis padres, de trabajar de lo que me gusta”.

Evangelina Anderson junto a sus hermanas.

Incluso, Evangelina destacó que está 100% enfocada en el cuidado de su familia, pero ellos fueron los que la motivaron a estar dentro de MasterChef Celebrity.

“Me costó bastante (tomar la decisión), me convencieron mis hijos. Ellos saben que trabajar me hace bien, me pone muy feliz y si yo estoy bien, ellos están bien”, concluyó la modelo en el móvil con América TV.