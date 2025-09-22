¿Hubo beso? Tras el video viral, se filtraron detalles del encuentro íntimo entre Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti

Evangelina Anderson está en el foco de los medios de comunicación desde que anunció su separación de Martín Demichelis tras casi 20 años juntos y tres hijos en común. Este fin de semana, la modelo se volvió viral por un video junto al cantante Eros Ramazzotti.

La modelo y sus amigas están de vacaciones por Milán y se reunieron con el artista en un almuerzo. Luego salieron a pasear por las calles de la ciudad y cuando se iban a sacar una foto, Eros intentó besar a Evangelina, a lo que ella reaccionó rápido y agachó la cabeza.

Más tarde, en el mismo video, el cantante intentó otra vez y la modelo lo volvió a rechazar. El video lo compartió una de sus amigas, a lo que escribió con humor: “Alguien se enamoró...”.

El incómodo momento de Evangelina Anderson con Eros Ramazotti

Si bien lo tomaron con humor, en las redes sociales se volvió viral por el tenso momento ante la insistencia de Eros con Evangelina.

Una amiga de Evangelina Anderson contó qué pasó con Eros Ramazotti tras el video

Ahora fue una amiga de la modelo Milca Gili, quien contó el detrás de lo que pasó con el video viral. La mujer le reveló a la periodista Nieves Otero de “Vamos las chicas” que Evangelina y Majo Martino fueron a la semana de la moda en Milán, y fue ella, quien vive ahí, la que las llevó por varios lugares y a conocer al cantante.

Eros Ramazzotti recibió a un grupo de mujeres argentinas en su casa, entre ellas Evangelina Anderson, a quien trató de conquistar. (Instagram @majomartino).

Según revelaron, el grupo de amigas y Eros pasearon por la ciudad y fueron a su casa. “Nos recibió en su casa, nos atendió él, nos hablaba en español, fue todo muy respetuoso y lindo, en el momento de la foto, pasó eso, jugando”, contó la modelo amiga de Evangelina.

“Hablé con él y se quedó mal porque lo tomaron para otro lado, pero fue realmente un chiste”, agregó Milca sobre el tenso momento entre Evangelina y Eros.

Hasta el momento, Evangelina no aclaró la situación ni cómo se sintió en ese momento.