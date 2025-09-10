Aseguran que Evangelina Anderson y Leandro Paredes estarían teniendo un romance secreto y el escándalo es total

Tras las pistas que ofreció Yanina Latorre frente a la pantalla de América TV, se supo el nombre del hombre que habría estado frecuentando a Evangelina Anderson. Hay que recordar que, en este mismo contexto, la conductora de SQP aseguró que la persona en cuestión está casada y tiene hijos.

Después de las insinuaciones hechas en las emisiones de LAM y SQP, el nombre de Evangelina Anderson se posicionó dentro de las tendencias en X debido a la revelación del nombre de la persona que la estaría pretendiendo.

Leandro Paredes y su mamá, Myriam

De acuerdo con PrimiciasYa, quien estaría frecuentando a Evangelina Anderson sería nada más y nada menos que el futbolista Leandro Paredes. En el ámbito laboral, el reconocido deportista de la Selección Argentina recientemente se sumó al Boca Juniors y, en la parte familiar, se convirtió en padre por tercera vez hace apenas unos meses, con la mujer que ha sido su pareja de toda la vida, Camila Galante.

Después de que se esparciera el rumor en cuestión, Evangelina Anderson fue consultada por el sitio referido y lejos de admitir los dichos que se están difundiendo de forma masiva en la web, ella dijo: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”.

Aseguran que existiría un romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el romance secreto de Evangelina Anderson

En principio, Yanina Latorre advirtió en LAM que de llegarse a exponer el nuevo romance de Evangelina Anderson, se armaría un escándalo descomunal. Luego, en la más reciente emisión de SQP, la conductora aseguró lo siguiente: "Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Yanina Latorre anticipó: “Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes". Por último, pero no menos redundante, la presentadora habría puesto en alerta a Evangelina Anderson con las siguientes palabras: “La tengo grabada. La mandé a grabar para saber si era verdad”.