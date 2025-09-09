Evangelina Anderson estaría frecuentando a un hombre casado y con hijos: “La tengo grabada”

Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas dentro de la Argentina luego de oficializar su separación con Martín Demichelis. Si bien la modelo asegura que su atención hoy está focalizada en el ámbito familiar y laboral, Yanina Latorre reveló que eso no sería del todo cierto.

Anteriormente, Yanina Latorre advirtió en LAM que el nuevo romance de Evangelina Anderson podría desatar un gran escándalo, pero no dio más pistas al respecto.

La profunda reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Ahora, durante la más reciente emisión de SQP, Yanina Latorre se refirió de manera puntual al romance de Evangelina Anderson y aseguró tener las pruebas que demuestran la veracidad del mismo.

Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre casado

Tras separarse de Martín, Evangelina Anderson no ha querido hablar demasiado al respecto por el bien de sus hijos y, en SQP, Yanina Latorre sacó a relucir dicha postura de la modelo.

En un mismo contexto, Yanina dijo: “Si no quiere circo que se fije con quién sale”. Según la conductora, Evangelina Anderson estaría envuelta en una situación que, si se sabe, sería todo un escándalo mediático.

“Imaginen lo que será que no me animo a contarlo. Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Digo encontraban porque, esta semana, él anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado”, informó Yanina Latorre.

Luego, Yanina reveló un dato no menor del hombre que estaría frecuentando a Evangelina Anderson: "Él está casado, y yo familias no arruino. Lo que no me gusta es que ella se haga la llorona por los hijos y termine con alguien que también tiene pibes".

Aunado a ello, Latorre mencionó el motivo por el cual decidió dar más detalles sobre el supuesto romance de Evangelina Anderson: “Me animé a contar esto porque, anoche mientras estaba al aire, me escribieron dos personas y me preguntaron si sabía que ‘Eva sale con…’”.

Por su parte, Majo Martino (Amiga de Evangelina) intentó desmentir a la conductora de SQP, pero Yanina Latorre le advirtió: “La tengo grabada. La mandé a grabar para saber si era verdad”.