Evangelina Anderson lució el vestido lencero más sexy y se llevó todos los piropos

Evangelina Anderson se ganó un lugar propio en el mundo del espectáculo y la moda gracias a su estilo inconfundible. Con el paso del tiempo, se convirtió en una referente indiscutida en redes sociales, donde millones de seguidores siguen de cerca cada uno de sus looks. Siempre activa y auténtica, logra reinventarse constantemente y marcar tendencia en cada aparición.

Evangelina Anderson se mostró con el vestido lencero más sexy con encaje

En medio de su separación de Martín Demichelis, Evangelina volvió a llevarse todas las miradas con un look que combinó sensualidad y elegancia. La modelo compartió en sus redes un vestido negro de satén con detalles de encaje que se convirtió en protagonista absoluto entre sus seguidores.

El diseño, de silueta ajustada y escote profundo, destacó por los recortes estratégicos en encaje transparente que recorren el abdomen, la cintura y parte de las piernas. Para completar el look, sumó un choker de cuero, pulseras y un reloj que aportaron el toque final.

Evangelina Anderson emocionó con un mensaje íntimo tras separarse de Martín Demichelis

Tras confirmar que se separó de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tomó la determinante decisión de abrir su corazón para, posteriormente, expresar su sentir. La modelo reapareció en Instagram con un mensaje conmovedor.

Al pie de la grabación, Evangelina Anderson escribió: “Y un día volvimos…”. Luego, al reproducir el video, la modelo grabó con la voz en off un mensaje que decía lo siguiente: “Alemania, Inglaterra, España. Sin duda, está la más difícil de todas. La más dolorosa”.

Con tales palabras, Evangelina se refirió a las veces que tuvo que mudarse de la Argentina porque así lo ameritaba el trabajo de Martín Demichelis y, en ese sentido, resaltó como esas mudanzas la marcaron de forma significativa, pero el dolor más grande siempre se presentaba cuando le tocaba dejar la Argentina.

Luego, Evangelina Anderson siguió: “Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos lo que es esa sensación única de volver a casa. Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño”.

Aunado a ello, Evangelina Anderson completó: “Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas”.