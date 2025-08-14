Filtraron quién es la tercera en discordia tras la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “En México...”

Luego de que se confirmara que Evangelina Anderson y su entonces esposo, Martín Demichelis, decidieron separarse, desde “LAM” revelaron que habría una tercera en discordia y, por si fuera poco, dieron el nombre de la mujer en cuestión.

Tras 17 años de relación, Martín Demichelis habría tenido encuentros extramatrimoniales con Stephie Moreno, una popular DJ argentina que está radicada en México. En ese sentido, Pepe Ochoa detalló que, el acercamiento entre la expareja de Evangelina Anderson y quien sería la tercera en discordia se habría dado cuando él era director técnico de Rayados de Monterrey, en el país azteca.

Cabe aclarar que, después de anunciar la separación oficial de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, Pepe Ochoa advirtió: “Hay una persona que se robó el corazón de él en México”. Luego, el panelista empezó a describir el perfil de la influencer.

Cómo se enteró Pepe Ochoa de la supuesta relación extramatrimonial de Martín Demichelis

Según Pepe, la información le llegó de forma exclusiva, puesto que Stephie habría compartido con sus amigos de la Argentina detalles de lo ocurrido con Martín. Así fue cómo supo que el vínculo entre la expareja de Evangelina Anderson y Moreno habría durado 4 meses.

Concretamente, Pepe Ochoa afirmó: "Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”. De tal manera, las andanzas del exdeportista quedaron al descubierto y la crisis en el matrimonio con Anderson se habrían intensificado.

Así luce Stephie Moreno desde su Instagram.

Ahora bien, aunque las fuentes de Pepe Ochoa parecerían 100% confiables, lo cierto es que ni Evangelina Anderson ni Martín Demichelis se han referido a la supuesta infidelidad que habría marcado un antes y un después en el matrimonio.

Lo que sí está completamente confirmado es la separación entre ambos, pero los motivos, Evangelina y Martín, parecen querer reservarlos para, igualmente, cuidar el bienestar de los hijos que tienen en común.

Mientras los hechos transcurren conforme pasan los días, los cibernautas en las redes sociales ya le dieron a Evangelina Anderson el título de “la soltera más codiciada” de la Argentina, por su aspecto físico y su personalidad encantadora.