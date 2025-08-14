Evangelina Anderson volvió a la Argentina y rompió el silencio tras su separación de Martín Demichelis: “Empecé...”

Tras varios rumores, finalmente se confirmó la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La pareja decidió ponerle fin a su relación luego de 17 años juntos como familia. Por su parte, la actriz y modelo rompió el silencio tras la noticia y mostró cómo transita este momento de duelo.

La modelo tomó la drástica decisión luego de la renuncia del DT a River Plate.

Qué dijo Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

De vuelta en la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales, Evangelina Anderson compartió un conmovedor mensaje tras su separación. En medio de las grabaciones de Los 8 Escalones, la modelo decidió abrir su corazón y se sinceró ante sus seguidores de Instagram.

Sin mencionar su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson agradeció el apoyo recibido en las últimas horas. A través de sus historias, se dirigió a quienes más la están apoyando en este difícil momento. “Gracias por todos los mensajes tan lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”, expresó la mamá de Bastián, Lola y Emma.

Evangelina Anderson volvió a la Argentina y rompió el silencio tras su separación con Martín Demichelis: “Empecé...”

Pero eso no fue todo, en medio de este gran cambio personal, la modelo mostró cómo enfrenta este presente. “8AM empecé spinning”, reveló junto a un video en el que se la puede ver en el gimnasio desde muy temprano, sonriente y bien acompañada.

El motivo de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

A pesar de que no es la primera vez que circulan rumores de ruptura, todo parece indicar que esta vez es definitivo. Según trascendió, Evangelina Anderson habría dejado a su marido tras descubrir una infidelidad con una modelo oriunda de Mar del Plata. Así lo contaron en LAM (América), luego de un enigmático.

Pepe Ochoa fue el encargado de revelar detalles de esta escandalosa separación de una pareja que llevaba más de 17 años juntos y tiene 3 hijos en común. “Me contaron que ella tenía un tatuaje de él y lo que quiere hacer es sacárselo, borrarlo. Es un proceso doloroso”, contó el panelista del programa de Ángel de Brito.

“Le pregunté si se estaba sacando el tatuaje de Martín y me contestó ‘jajajaja’. Le dije que me lo habían pasado de muy buena fuente y dónde se lo estaba haciendo y ahí ya no me dijo más nada”, añadió sin escatimar en la información que pudo recolectar de primera mano.