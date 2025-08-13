Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis y se filtró el motivo: “¿Hay terceros?”

El pasado 12 de agosto, Pepe Ochoa contó en “LAM” que Evangelina Anderson y su entonces pareja, Martín Demichelis, están separados. Tras aquella revelación, la modelo confirmó la noticia y añadió detalles sobre la abrupta ruptura en cuestión.

Cabe aclarar que, ni Evangelina Anderson ni el propio Martín Demichelis hablaron de forma directa sobre la separación, pero ella sí lo hizo a través del panelista Pepe Ochoa quien en principio dio la primicia por América TV.

El motivo de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Después de los incontables rumores que surgieron al respecto, Evangelina Anderson habló con Pepe Ochoa y le confirmó que está separada de su entonces pareja, el exfutbolista y director técnico, Martín Demichelis.

Concretamente, Pepe comunicó: “Me acaba de confirmar Evangelina Anderson su separación, data que dimos ayer aquí”. Luego, el panelista de América TV añadió más información sobre la ruptura entre la modelo y Martín: “Ellos ya están separados, viven separados, casas distintas, organizaron todo”.

Además, Pepe Ochoa acotó: “Ya en el régimen comunicacional está todo ok, en el colegio está todo ok”. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando Ángel de Brito preguntó: “¿Hay terceros?”. Y, rápidamente, el panelista comentó: ”Sí”.

No obstante, Laura Ubfal, quien también estaba presente en el panel de “LAM”, acotó: “No es la primera vez”. Minutos más tarde, Pepe subrayó que no habría sido Evangelina Anderson la que falló, sino Martín, puesto que el tercero en discordia vendría por parte de él.

Aunado a ello, Ochoa sacó a relucir más información sobre la separación entre Evangelina y Martín: “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México”.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: captura pantalla

De esa manera se supo el motivo detrás de la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, pareja que duró 17 años y fruto de ese amor tuvieron a 3 hermosos hijos en común.

Mientras que Pepe Ochoa hacía tales revelaciones en “LAM”, Evangelina Anderson se mostraba feliz en Instagram por su participación en “Los 8 Escalones”. Incluso, dejó un texto de agradecimiento que decía: “Gracias a todos por los mensajes lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”.