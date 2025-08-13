Evangelina Anderson mostró su costado motoquero con un look rockero y clásico

Evangelina Anderson construyó su lugar en el mundo del espectáculo y la moda con un sello único. Con el tiempo, se convirtió en una referente indiscutida en redes sociales, donde millones de seguidores no se pierden ninguno de sus looks. Siempre activa y fiel a su estilo, se reinventa una y otra vez, marcando tendencia en cada aparición.

Evangelina Anderson sufrió un terrible golpe mientras andaba a caballo y generó preocupación: Cómo está de salud.

En esta oportunidad, la modelo brilló con un look que se llevó todas las miradas y que sirvió de inspiración para recrear con los básicos de cualquier placard. En las imágenes que compartió en Instagram se la puede ver con un jean azul wide leg y una remera mangas largas con transparencias y la espalda descubierta en color negro.

La modelo complementó el look con un cinto con detalles en plata y un make up marcado, lo que terminó de elevar el look mientras posaba arriba de una moto. El post no tardó en llenarse de likes y comentarios de sus seguidores, que no dudaron en llenarla de halagos por su belleza.

Evangelina Anderson eligió una musculosa blanca transparente y no dejó nada a la imaginación

En una de sus últimas publicaciones, la modelo sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video bien hot que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver en una cancha de básquet, con una musculosa blanca transparente y una mini gris, acompañada por unas botas bucaneras caña alta.

La modelo complementó el look con una trenza alta y un make up marcado, en una producción que sin dudas no pasó desapercibida y se llevó todos los likes de sus fanáticos, atentos a cada una de sus publicaciones.