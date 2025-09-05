Evangelina Anderson subió la temperatura con un vestido animal print ultra escotado infartante

Evangelina Anderson jamás pasa desapercibida en la escena mediática argentina. Tiene un estilo que la hace destacar siempre. Captura la mirada de sus seguidores con los outfits más osados de la temporada.

Evangelina Anderson se mostró con el vestido lencero más sexy con encaje

La modelo no conoce de límites. Combinar estilos es su pasión. No duda en arriesgar con los outfits más osados de la temporada y alucina a sus seguidores con prendas cargadas de sensualidad.

Audaz y avasallante, Anderson le pone su estilo a cada combinación de prendas. Tras separarse de Martín Demichelis compartió un video en donde se llevó todos los aplausos luciendo una prenda que será must en la temporada de verano.

Evangelina impactó al posar en microbikini.

Evangelina Anderson eligió un espectacular vestido de estampado animal print y se llevó los suspiros de todos. Un estilo mega sensual. Mostró mucha piel y encendió corazones. Un escote mega pronunciado fue protagonista.

Complementó el look con unos zapatos de taco alto que le dieron el toque final al infartante outfit. Para el maquillaje eligió resaltar su mirada con un delineado bien marcado y para los labios eligió un tono rosado con mucho brillo.

Evangelina Anderson desató pasiones con un vestido de alto voltaje ideal para recibir a la primavera

La modelo apostó por un look super sensual y se llevó los likes de todos sus seguidores. Cautivó corazones y demostró ser la reina de las tendencias con el increíble look que eligió.

Evangelina Anderson enamoró suspiros con un fantástico vestido animal print mega ajustado y con escote profundo. La rubia conquistó suspiros y se llevó los halagos de todos sus fans con el alucinante look elegido.