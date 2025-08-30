El desesperado llamado que le hicieron las hijas de Wanda Nara a Eva Anderson: “Pidiéndome por favor...”

En medio del escándalo que se creó cuando anunció su separación con Martín Demichelis, todo parecería indicar que Evangelina Anderson empezó otro capítulo en su vida. La modelo no solo estaría focalizada en el trabajo que hace dentro de la pantalla chica, sino que también velaría por el bienestar absoluto de su familia.

Un claro ejemplo de ello se evidenció semanas atrás, cuando Evangelina Anderson compartió en Instagram una foto de su hijo Bastian Demichelis junto al hijo mayor de Wanda Nara, Valentino López. Tal como se aprecia en la imagen, ambos se mostraron alegres desde la cancha de futbol en la que practicarían a diario.

El post de Evangelina Anderson para Wanda Nara.

No obstante, hay que resaltar que tanto Evangelina Anderson como Wanda Nara viven en el Chateau Libertador, por lo que, sus hijos están propensos a encontrarse constantemente. En el pasado, la relación entre los menores no se había afianzado tanto como lo está ahora, y mucho de eso tendría que ver con la llegada de la modelo a la Argentina.

Incluso, recientemente, Evangelina Anderson demostró, por medio de sus redes sociales, que no solo los jóvenes establecieron un buen vínculo, las niñas también lo hicieron.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

El desesperado pedido de las hijas de Wanda Nara a Evangelina Anderson

De acuerdo con una publicación que Evangelina Anderson posteó recientemente en las historias de Instagram, Lola y Emma Demichelis se llevan de maravilla con Francesca e Isabella Icardi, hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Tan grande sería la conexión entre las niñas que Isabella y Francesca llamaron a Evangelina para hacerle un desesperado pedido. Puntualmente, la expareja de Martín Demichelis colgó en Instagram la videollamada que tuvo con las menores y, al pie de la imagen, escribió el desesperado pedido que le hicieron: “Pidiéndome por favor si se pueden quedar a dormir todo el día juntas”.

El pedido de las hijas de Wanda Nara a Evangelina Anderson.

Luego, Wanda Nara reposteó desde su cuenta de Instagram el posteo de Evangelina Anderson y, en este, sumó: “Las amo tanto…tan tiernas, inseparables”. De tal manera, quedó demostrado el gran vínculo que hay entre las familias.