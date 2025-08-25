¿Le fue infiel a Evangelina Anderson? Salió a la luz cómo fue el íntimo encuentro de Martín Demichelis con Fátima Florez

Martín Demichelis, ex DT de River Plate, está en el ojo de la tormenta desde que se confirmó el fin de su relación con Evangelina Anderson, con quien formó una familia durante casi dos décadas. Aunque la pareja aclaró que la ruptura se dio en buenos términos, las especulaciones sobre supuestas infidelidades no cesan y ahora un nombre de peso se sumó a la historia: Fátima Florez.

La bomba se detonó en el programa Infama (América), donde Ángel Sesarín, ex asistente de la imitadora, reveló que habría acompañado a la artista a un encuentro con Demichelis hace casi un año.

Evangelina y Martín se habían mudado juntos a México.

La versión del ex asistente de Fátima Florez sobre el encuentro con Martín Demichelis

“No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis”, aseguró Sesarín en vivo.

El hombre relató que recibió un llamado de la humorista de madrugada, cerca de las 3 de la mañana, para que la asistiera en una visita a Puerto Madero. Según su versión, allí los esperaba Demichelis. “Él la recibió. Fue en Puerto Madero. Yo me quedé en el hall, no sabría decirte lo que pasó adentro. Él estaba solo”, detalló, alimentando aún más las versiones de un vínculo clandestino.

La reacción de Evangelina Anderson tras el rumor del supuesto romance

Mientras los rumores no paran de multiplicarse, Evangelina Anderson fue consultada por los móviles sobre las versiones que la vinculan a una supuesta infidelidad de Demichelis con Fátima. Con gesto serio, respondió: “Se dicen muchas cosas que no son. Es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a Argentina”, explicó.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

Molesta por la exposición mediática, agregó: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no los protejo, ni los periodistas ni nadie lo va a hacer”. Ante la consulta sobre Fátima Florez, la modelo lanzó una frase cargada de ironía: “Y yo estoy con Milei, ¿no les dijeron?”, en alusión a la actual relación de la imitadora con el presidente de la Nación.