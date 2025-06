Revelaron que Fátima Flórez y Javier Milei se reconciliaron a más de un año de su separación: “Hace un tiempo que...”

Fátima Flórez y Javier Milei formaron una de las parejas más explosivas del último tiempo, no solo por el contexto en el que se dio su inesperado romance, sino que el transcurso de la relación y el fin de la misma dieron qué hablar. La actriz y el presidente de la nación se conocieron en la mesa de Mirtha Legrand y tiempo después comenzaron a salir cuando aún él era candidato a ser mandatario.

Javier Milei y Fátima Florez. (Instagram Fátima Florez)

Su noviazgo fue polémico por su exposición y duró varios meses después de que comenzó su gobierno. La expareja anunció que se separó en buenos términos, pero que cada uno priorizaba su carrera. Tras esto, Fátima se fue a trabajar a Estados Unidos y bajó su perfil mediático.

Meses después, el mandatario comenzó una relación con Yuyito González, que fue igual de mediática y muy criticada. Esta llegó a su fin en abril. Ahora comenzó el rumor de que el presidente se habría vuelto a acercar a su ex Fátima y hubo encuentros entre ellos.

Yuyito González y Javier Milei

Aseguran que Javier Milei y Fátima Flórez se reconciliaron

Fue el periodista Gustavo Méndez, quien aseguró que la humorista fue varias veces a la quinta de Olivos. “Hace un tiempo se venía escribiendo con Milei”, contó sobre Fátima. ”Por supuesto que no fue a tomar el té. Pregunté si se había quedado a dormir y no me lo negaron”, contó el comunicador en Mujeres Argentinas.

La noticia generó especulaciones sobre una posible reconciliación de la expareja después de más de un año de su ruptura. El presidente habló sobre el tema y contó su verdad.

En las redes sociales de LAM mostraron la captura de la conversación que tuvo la periodista Maru Leone, quien le preguntó a Milei sobre los rumores. “Somos solo amigos”, escribió en el mensaje el presidente.

Por su parte, la humorista dio su versión a TN. “Amigos”, expresó Fátima sobre su relación con Javier Milei, de esta manera desmintió los rumores de reconciliación, pero podría pasar más adelante.