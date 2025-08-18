La profunda reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “El dinero no es todo”

Evangelina Anderson y Martín Demichelis fueron una de las parejas más populares del fútbol y el entretenimiento, fruto de su matrimonio tuvieron tres hijos: Bastián, Emma y Lola. El amor llegó a su fin y la modelo y el exfutbolista se separaron tras casi una década juntos.

Lo cierto es que hace un tiempo, que el matrimonio enfrentaban rumores de separación, tuvieron crisis, pero siempre volvieron a apostar a la familia. Esta vez, la pareja se separó definitivamente.

“Oficialmente separados”, contó el panelista Pepe Ochoa en LAM. En ese sentido, el productor del programa de Ángel de Brito señaló que tando la modelo como el exfutbolista hablaron del tema en las instituciones a las que asisten sus hijos.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

Luego de la noticia, fue la modelo quien habló con la prensa y confirmó el fin de su matrimonio, pero siempre priorizando a sus tres hijos. “Sí, estoy separada. Estamos muy bien. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, comentó a la prensa.

Asimismo, la modelo aseguró que “hace bastante” están separados. “18 años es mucho tiempo. No voy a decir que estoy saltando en una pata porque no es cierto. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante”, reveló Evangelina.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

La modelo intenta no dar declaraciones y preserva completamente a sus tres hijos fruto de su matrimonio con Demichelis.

El mensaje de Evangelina Anderson tras su separación de Demichelis

Este fin de semana, Evangelina rompió el silencio en redes sociales y reflexionó: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”.

“Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, expresó la modelo sobre los valores que busca inculcar a sus hijos.

El mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos tras su separación de Demichelis

“Van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, agregó Evangelina en un emotivo mensaje junto a una foto con sus tres hijos.

“Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá. Aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”, cerró en su conmovedor mensaje que les dejó a sus hijos en este duro presente familiar.