La explosiva reacción del hijo de Martín Demichelis tras confirmarse la separación con Evangelina Anderson: “Búsquense una vida”

Facundo Bono, el hijo que tuvo Martín Demichelis de forma extramatrimonial, se hizo presente en las redes sociales después de que Evangelina Anderson oficializara la separación con su padre.

En la actualidad, Facundo sostiene una muy buena relación no solo con Martín, sino también con Evangelina Anderson. Por tal motivo, el joven dejó un contundente descargo mediante su cuenta oficial de X.

El contundente descargo del hijo de Martín Demichelis

Primeramente, Facundo Bono se refirió a las personas que hablan sin saber sobre su familia. Más exactamente, escribió: “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia como se les canta, agrandando o sacando detalles según quieran o les convenga”. Luego, el joven remarcó que, por mucho tiempo, intentó ignorar los temas mediáticos, pero por la fama de Martín y Evangelina Anderson, no pudo.

El descargo de Facundo en X.

Según Facundo, personas del medio le hicieron algunas llamadas desde el anuncio de Evangelina Anderson para consultarle cosas que respectan a la pareja y ese hecho puntual lo molestó: “¿A cuántos les importa? Búsquense una vida y dejen vivir“, remarcó.

Aunado a ello, Facundo comentó que hasta su entorno más cercano ha intentado bromear con él del tema, como si de un juego se tratase: “Al final, la vida sola te va mostrando quién sí y quién no. Cada vez son más los del decorado… y cada vez menos, pero más reales, los que quedan".

También, el hijo de Martín Demichelis habló sobre sus intenciones y, para ello, puntualizó que no hablará de la vida de su padre con Evangelina Anderson: “Lo que quiero es tratar de darle un cierre a esto. No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están, estuvieron y van a estar”.

Facundo fue contundente en X.

También, Facundo habló sobre los hijos en común que tienen Martín y Evangelina Anderson: “Lo único que espero es que los más peques no sufran y se carguen de odio con cosas de adultos”.

Casi al final del hilo que creó en X, Facundo reveló cómo está su relación con Demichelis: “Con Martín puedo decir que para el día del padre tuvimos unos días trascendentales para nuestra relación. Viajé a Marbella para conocer su casa y gran parte de su historia puertas adentro”.

Facundo, el hijo de Martín Demichelis, en X.

Por último, pero no menos importante, Facundo Bono destacó que, por ahora, el vínculo con Martín se encuentra bien y no quiere exponer demasiado de sus encuentros.