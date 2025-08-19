Habló la mujer con la que Martín Demichelis habría engañado a Evangelina Anderson: “No me siento responsable”

Luego de que Evangelina Anderson confirmara que la relación con Martín Demichelis terminó, Tania González Ledesma rompió el silencio. Desde el piso de “A la Tarde”, la azafata y fisicoculturista contó detalles de cómo fue su vínculo con el director técnico argentino.

En principio, Tania explicó que el acercamiento con la entonces pareja de Evangelina Anderson surgió durante el 2023 y, posterior a ello, la pareja enfrentó una fuerte crisis en su relación. Por tal motivo, se pensó que ella había sido la causante de aquella pausa (pasada) que la modelo decidió hacer con Martín.

Cómo habría sido el encuentro entre Martín Demichelis y su amante

Según Tania, conoció a Martín Demichelis durante un vuelo chárter en el que se trasladaba el plantel del exfutbolista: “Me activan una guardia para hacer este vuelo. Nos avisan que llevábamos a River. Estábamos haciendo el embarque, entró Martín y realmente me llamó la atención”.

Luego, la azafata comentó que desconocía la vida de Martín y, por supuesto, su relación con Evangelina Anderson, por lo cual, decidió seguirle el juego: “En el primer vuelo, él me preguntó cómo me llamaba. Fueron dos o tres vuelos seguidos que tuve, por casualidad”.

En ese sentido, Tania relató: “Nos pusimos a hablar, nos preguntó a la tripulación si nos quedábamos con ellos en Mendoza. El vuelo sucedió y seguimos tomando mate”.

Tras el viaje en cuestión, Martín Demichelis le habría pedido su número de teléfono y así fue como finalmente establecieron contacto: “Fue mágico”, sostuvo Tania.

Incluso, la entonces amante de Martín Demichelis remarcó: “Hasta ese momento me gustaba un 11. Después del primer encuentro, me gustó un 30”. Tania también aseguró que su relación con el exfutbolista duró 9 meses aproximadamente y los encuentros entre ambos eran continuos.

De un momento a otro, Tania se habría enterado de que Martín Demichelis estaba casado con Evangelina Anderson, pero él sostuvo que el matrimonio enfrentaba una fuerte crisis.

Según Tania, los hijos de Evangelina Anderson y Martín no querrían vivir en la Argentina: “Cuando llegaba a la casa tenía reproches, ella le decía ‘para qué vinimos’ porque los hijos no querían vivir en Argentina”.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

No obstante, Tania develó el momento en el que su nombre salió a relucir en los medios: “Me incineraron, salí carbonizada. Él me dijo: ‘Mi mujer ya sabe. Está como loca. Sabe quién sos, dónde vivís y en dónde trabajás’”.

Sin embargo, la entonces amante de Martín precisó que no siente culpa por aquella crisis que enfrentó Evangelina Anderson en su matrimonio: “No me siento responsable de la ruptura. Si alguien decide estar con otra persona, claramente hay algo que está mal”.