VIDEO | Evangelina Anderson emocionó con un mensaje íntimo tras separarse de Martín Demichelis y regresar a la Argentina

Tras confirmar que se separó de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tomó la determinante decisión de abrir su corazón para, posteriormente, expresar su sentir. La modelo reapareció en Instagram con un mensaje conmovedor.

Más exactamente, Evangelina Anderson publicó, en el perfil de la ya referida red social, un multimedia en el que destaca momentos íntimos que han marcado su vida y la de su familia dentro de la Argentina.

Evangelina Anderson y sus tres hijos

Qué dice el video que Evangelina Anderson compartió

Al pie de la grabación, Evangelina Anderson escribió: "Y un día volvimos…”. Luego, al reproducir el multimedia, la modelo grabó con la voz en off un mensaje que decía lo siguiente: “Alemania, Inglaterra, España. Sin duda, está la más difícil de todas. La más dolorosa”.

Con tales palabras, Evangelina se refirió a las veces que tuvo que mudarse de la Argentina porque así lo ameritaba el trabajo de Martín Demichelis y, en ese sentido, resaltó como esas mudanzas la marcaron de forma significativa, pero el dolor más grande siempre se presentaba cuando le tocaba dejar la Argentina.

Luego, Evangelina Anderson siguió: “Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos lo que es esa sensación única de volver a casa. Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá y también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares en donde fuiste feliz siendo un niño”.

Aunado a ello, Evangelina Anderson completó: “Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí, esperando que algún día vuelvas”.

Evangelina Anderson y sus tres hijos celebrando el triunfo de Argentina en el Mundial 2022. (Instagram Evangelina Anderson)

Por último, pero no menos redundante, Evangelina Anderson en su audio sumó: “Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa. Por un ratito más. No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos. Por eso siempre, agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos”.