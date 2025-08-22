Evangelina Anderson habló tras las confesiones que hizo la amante de Martín Demichelis: ¿Ya firmó el divorcio?

En días pasados, el equipo de “A la Tarde” entrevistó en vivo a Tania González Ledesma, una azafata y fisicoculturista que habría sido amante de Martín Demichelis. Tras el escándalo que generaron las confesiones hechas en el ya mencionado programa, Evangelina Anderson rompió el silencio.

Desde “A la Tarde” intentaron hacerle una nota a Evangelina Anderson para que esta pudiera opinar al respecto, pero ella respondió de forma contundente y sin titubear, dejando clara cuál es su postura actual.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre los dichos de la supuesta amante de Martín

En principio, uno de los cronistas presentes le consultó a Evangelina Anderson si se había divorciado definitivamente de Martín Demichelis y, ella, rápidamente contestó: “No”. Luego, la modelo aclaró que por el momento solo están “separados” y el resto de cuestiones están “en proceso”.

Segundos más tarde, los cronistas sacaron a relucir el tema de la amante de Martín y, entonces, Evangelina Anderson marcó una postura firme para responder lo siguiente: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie más va a pensar en ellos”.

Evangelina Anderson y sus tres hijos celebrando el triunfo de Argentina en el Mundial 2022. (Instagram Evangelina Anderson)

Aunado a ello, Evangelina Anderson remarcó que el motivo por el cual no habla, es para evitar lastimar a los menores. Puntualmente, expresó: “Yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Evangelina Anderson preguntó el motivo por el cual la prensa la busca a ella, en lugar de buscar a Martín Demichelis que, en este caso, es uno de los protagonistas principales de la aventura extramatrimonial.

Tras ofrecer esas breves declaraciones, en “A la Tarde” analizaron la postura de Evangelina Anderson y, además, dejaron saber que, todo parecería indicar que ella es la única que está velando por el bienestar de sus hijos, acción que no sería recíproca por parte de Martín Demichelis.

Por último, pero no menos redundante, en “A la Tarde” destacaron que, mientras no esté el divorcio firmado entre las partes, podría haber una reconciliación como ya pasó en oportunidades anteriores con Evangelina Anderson y Martín Demichelis.