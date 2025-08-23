La inesperada decisión de Martín Demichelis con su hijo extramatrimonial en medio de su separación que dejó a todos en shock

En los últimos días, la vida de Martín Demichelis y Evangelina Anderson dio un giro inesperado y marcado por la tensión. Tras casi dos décadas de relación, 18 años compartidos y tres hijos en común, la pareja decidió ponerle fin a su historia de amor y confirmar públicamente la separación.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

La noticia generó un gran revuelo, no solo por lo que representaban como familia, sino también por el vínculo tan largo que habían construido. Pero mientras atraviesa este complejo momento personal, el exfutbolista sorprendió al dar un paso contundente junto a su hijo extramatrimonial, una decisión que no pasó desapercibida.

Esto fue lo que hizo Martín Demichelis con su hijo extramatrimonial

Tras confirmarse su separación, Martín Demichelis permanece en Argentina, luego de haber quedado sin trabajo como director técnico de Rayados de Monterrey en el semestre pasado.

Mientras tanto, Evangelina Anderson fue la primera en expresarse públicamente: habló con la prensa a la salida de las grabaciones de Los 8 Escalones, ciclo en el que participa como panelista. En contraposición, Demichelis aún no brindó declaraciones ni para confirmar ni para desmentir lo sucedido.

Facundo Bono, el hijo mayor de Martín Demichelis.

Por su parte, Laura Ubfal reveló en su portal que el exentrenador de River Plate pasó los últimos días acompañado de su hijo extramatrimonial, Facundo Bono, en Justiniano Posse: “Demichelis estuvo junto a su hijo mayor en Córdoba y después se lo vio cerca de Rosario con una mujer”.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre los dichos de la supuesta amante de Martín Demichelis

En principio, uno de los cronistas presentes le consultó a Evangelina Anderson si se había divorciado definitivamente de Martín Demichelis y, ella, rápidamente contestó: “No”. Luego, la modelo aclaró que por el momento solo están “separados” y el resto de cuestiones están “en proceso”.

Segundos más tarde, los cronistas sacaron a relucir el tema de la amante de Martín y, entonces, Evangelina Anderson marcó una postura firme para responder lo siguiente: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie más va a pensar en ellos”.

Evangelina Anderson compartió un conmovedor video en Instagram.

Aunado a ello, Evangelina Anderson remarcó que el motivo por el cual no habla, es para evitar lastimar a los menores. Puntualmente, expresó: “Yo no hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”.