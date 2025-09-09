El escándalo del año: salió a la luz el nuevo romance de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación después de más de 17 años juntos y con tres hijos en común. La pareja, que era una de las más populares del deporte y entretenimiento, puso fin al matrimonio después de varias crisis e idas y venidas. Yanina Latorre reveló datos impactantes de la nueva relación de la modelo.

La famosa se instaló en el país otra vez y se organiza con sus hijos para dividir las tareas con Martín Demichelis mientras tramitan el divorcio. Hace unos días, salió a hablar la azafata que fue señalada como tercera en discordia en el matrimonio por tener un romance con el exfutbolista.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

Desde que volvió al país y se supo de la separación, Evangelina Anderson evita hablar del tema y resguarda a sus hijos de la exposición mediática. “Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie más va a pensar en ellos”, expresó la famosa en su momento.

Tras el fin de su matrimonio, Evangelina disfruta de su vida de soltera a pleno y de viajar con sus amigas. Yanina Latorre reveló un impactante dato sobre la nueva relación de la modelo.

Evangelina Anderson

La nueva polémica relación de Evangelina Anderson que reveló Yanina Latorre

“Es algo más groso. Es tremendo. Miren lo que será que yo no me animo a contarlo”, contó la comunicadora al aire de LAM sobre el supuesto nuevo romance de la modelo con alguien polémico.

“Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso”, agregó Yanina en referencia a que quería chequear la información con Ángel, ya que Evangelina no se habla con ella ni con el periodista.

“No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos”, expresó polémica Yanina sobre Evangelina.

Asimismo, en LAM aseguraron sobre el romance polémico: “Si sale a la luz es el escándalo del año”.