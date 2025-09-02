La inesperada decisión que tomó Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis: “De despedida”

Evangelina Anderson y Martín Demichelis decidieron poner fin a su matrimonio tras 17 años juntos y con tres hijos en común. La pareja, que enfrentó varias crisis en el último tiempo, se separó y evitan hablar con la prensa por el bien de la familia.

La modelo se instaló otra vez en el país y se organiza con sus hijos para dividir las tareas con su ex. Hace unos días, salió a hablar la azafata señalada como la amante de Martín Demichelis, quien aseguró que tuvo un romance con el exfutbolista mientras estaba en pareja con Anderson.

Por su parte, la famosa evitó hablar del tema y aseguró que en lo único que piensa es en el bien de sus hijos, además de que el divorcio está en “trámite” aún. "Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, nadie más va a pensar en ellos”, expresó contundente la modelo.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos que tienen en común.

La decisión de Evangelina Anderson tras separarse de Martín Demichelis

Tras confirmar su divorcio, Evangelina Anderson busca recomponer su vida y volver a disfrutar de los viajes, salidas y momentos con amigos. Es por eso que decidió armar un plan para despedir su vida de casada de casi dos décadas.

“Evangelina va a hacer un viaje de despedida de casada. Se va a Cancún con su hermana y una amiga para celebrar su vuelta a la soltería", comentó Majo Martino en SQP sobre la nueva vida de la famosa.

“Se van sin un chongo”, agregó la panelista sobre el viaje de la modelo. Según revelaron, es para dejar atrás su divorcio y los rumores de infidelidades de parte de Demichelis a Evangelina Anderson.

“Lo hace porque el marido era un lastre”, comentó la panelista sobre la innovadora idea de hacer un viaje de despedida de casada.